明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、街中で思いがけない人物の姿を目撃
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「ドコ、モ、ジゴク。」（第28回）が11月5日に放送される。
【写真】トキ（高石あかり）は女中になる誘いを断ることに
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第28回あらすじ
平太（生瀬勝久）とのケンカから、旅館を出て家を借りて暮らしたいヘブン（トミー・バストウ）。その世話をする女中探しを任された錦織（吉沢亮）は、武家の娘を女中にしたいというヘブンの注文に一致するトキに仕事を依頼する。
高額報酬の女中、つまり洋妾（ラシャメン）になるのではと疑ったトキは、その誘いを断るのだった。その数日後、トキは街中で思いもがけない人物の姿を目にする。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
