ユニクロ、話題沸騰の最新コラボ「チープな印象が強い」「誰しもが着こなしやすい」全アイテムを買ってわかった“本当のクオリティ”
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆かつてない注目度で話題になったユニクロのコラボ
今回は先日、発売されたUNIQLO and NEEDLES全3型を紹介します。
情報解禁されて以降、これまでにない注目度で話題になったこのコラボ。ただ人気のアイテムだからといって、オシャレになれるとは限りません。
そこでユニクロを知り尽くした僕が、各アイテムを実際に購入して正直にレビューするので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回紹介するのは以下の3アイテムです。
・フリースジャケット 4990円
・フリースオーバーサイズカーディガン 3990円
・フリースワイドパンツ 3990円
◆▼フリースジャケット
まず、紹介するのはフリースジャケット。今回のコラボのメインビジュアルでも大きく取り上げられているアイテムです。
デザインは胸のジップデザイン以外はシンプル。切り替えやNEEDLESのアイコンロゴもありません。今回のコラボの中でNEEDLES感が最も薄いデザインといえるでしょう。
素材はユニクロの代名詞であるフリース。今回、ラインナップされた3型すべて共通でフリースが使用されていますが、こちらは毛足の長いタイプです。
◆最もチープさを感じさせない
インラインのファーリーフリースのような素材感で、非常に柔らかくふわっとした肌触りの素材感。他2型の素材と比較すると、この素材が最もチープさを感じません。
シルエットは文句なし。商品名通り、ゆったりとしたサイズ感なのでリラックスして着用できます。
ネックの立ち上がりも非常にきれい。小顔効果も期待できて、誰しもが着こなしやすいアウターといえるでしょう。
◆▼フリースオーバーサイズカーディガン
次に紹介するのはフリースオーバーサイズカーディガン。NEEDLES感全開のストライプを購入しました。
こちらも素材はフリース。フリースジャケットよりも毛足が短いプレーなタイプです。素材感は柔らかく、肌触りもいいのですが、生地のテカリが気になります。
化学繊維特有のテカリによりチープな印象が強いです。
◆バランスの取れたコラボアイテム
ただ、それ以外はすべて問題なし。ストライプの配色やNEEDLESのアイコンであるバタフライロゴの刺繍により、デザインはNEEDLESっぽさ全開。
そこにフリース素材によりユニクロっぽさが加えられた、バランスの取れたコラボアイテムといえるでしょう。
シルエットは程よくルーズで大人っぽさがあります。特に身幅が大きめで着丈がやや短め。今っぽい雰囲気で着用できるでしょう。
◆▼フリースワイドパンツ
最後に紹介するのはフリースワイドパンツ。NEEDLESといえば、トラックパンツをイメージする方も多いでしょう。
そのデザインエッセンスが加えられたアイテムになっています。こちらの素材はカーディガンと同じフリース素材。テカリがあるので、素材感が特別いいとはいえません。
デザインはNEEDLESらしいサイドのテープデザインが特徴です。ただ、本家とは異なり、ラインがなく、色もボディと同色。この点にはユニクロらしいアプローチを感じます。
◆ワイドではなく、ストレートくらいの太さ
ウエストはドローコード付きでスウェットパンツ感覚で着用可能。裾にもアジャスターがあるので、裾をすぼめることができます。
シルエットはワイドではなく、ストレートくらいの太さ。商品名に「ワイド」とありますが、ワイドパンツとは思わない方がいいかも。
今っぽさを感じるゆるさがあります。レングスはハーフクッションくらいの丈感でルーズに着用可能です。
◆オンラインで完売していても諦めてはいけない
今回、紹介したのは以下の3アイテムです。
・フリースジャケット
・フリースオーバーサイズカーディガン
・フリースワイドパンツ
今回のUNIQLO and NEEDLESは、これまでNEEDLESがほしかったけど予算的に諦めていた方にオススメです。
今回は前日発売されたUNIQLO and NEEDLES全3型を紹介しました。オンラインで完売していても、店舗では在庫がある場合もあるので、ぜひこの記事を参考にチェックしてみてください。
