「ウチの土地に3cm入ってきてる！」“境界線クレーマー”の隣人が「態度を180度変えて」接してくるようになったワケ
新築したばかりの家で花壇づくりを楽しみにしていた彩乃さん（仮名・38歳）。
ところが、隣家の奥さんが毎日のように「うちの土地に土がかかってる」とクレームを連発。小さな線引きが引き金となったトラブルは、まさかの展開を迎えることになったそうです。
◆毎日の文句に参った日々
彩乃さんは、庭に小さな花壇を作ることを楽しみにしていました。
「春になったらハーブや季節の花を植えようと思っていました。長年の夢だったんです」
ところが、隣家の奥さんのクレームが日々の悩みになったといいます。
「ある日、花壇に土を入れたら、すぐに『ちょっと！土がうちにかかってるでしょ！』って。線引きメジャーを片手に、3センチ入ってるだの、もう毎日が戦いでした」と彩乃さん。
隣人は1センチでも許さない様子で、彩乃さんが庭仕事をするたびに小競り合いが起こったそうです。
町内会の別の住民も「まさかこんなに厳密に境界を監視する人がいるとは」と驚いたとのこと。
「最初は少し注意されるくらいだと思ったんです。でも、日に日に口調が強くなって…。土いじりが楽しめなくなってしまいました」と彩乃さんはため息をつきます。
◆境界線の真実が明らかに
実は、この辺りの住宅は築年数が古く、おまけに区画整理が入ったりと当時はかなりあいまいな造成だったらしいのです。そして、彩乃さんたちの揉め事を知った町内会の有志が正式な土地測量を行ったところ、驚くべき事実が判明します。
「なんと、隣家の建物がこちらに越境していたんです。しかも違法に設置されたフェンスも見つかって…。正直、信じられませんでした」と彩乃さん。
市の土地区画整備課の職員も立ち会い、境界部分の外構工事が必要と判断。見積もりは軽く300万円を超え、その通達が隣家へ届くと「そんな金額、どうしたら…」と隣家の奥さんは驚きを隠せなかったそうです。
地元の古老によると、隣家はこの地域で最古の住居の一つで、当時の土地区画管理がずさんだったことも背景にあり、かなりはみ出していたそうです。
彩乃さんは当時の心境をこう語ります。「毎日文句を言われて疲れていたけど、測量の結果を聞いたときは、逆にホッとしました。私が間違っていたわけじゃなかったんだと分かって…」
◆横柄な態度が一変
事実を知った隣人の奥さんの態度は180度変わりました。
「ある日、急に『ご迷惑をおかけしました』なんて、にこやかに話しかけてくるんです。まさかあの人がこんなに態度を変えるなんて…」と彩乃さんは呆れ返ります。
町内会関係者によれば、隣家の奥さんはとうてい高額な工事費を負担できず、態度を変えるしかなかったそうです。さらにーー
「あれほど手のひらを返したような態度ってあるんですね。少し気味が悪いくらいニコニコ笑いながら私の機嫌をとりにきたり、はみ出した土に関しては『気になさらないでね。私も花が育つのが楽しみだわ……』という感じなんです」
以前とは環境が全く変わった彩乃さんは、再びガーデニングに力を注いだと言います。
「夫にも言われたのですが、本当なら1日でも早く外構工事に着手してもらい、正規の区画に戻してもらいたかったのですが、なんか日々のストレスから解放されてしまい、ついなあなあになっていきました」
◆結末はまさかの転居
結局、隣家の奥さんは家を売却し、家族ともども田舎の鳥取に転居したといいます。どうやら、正式に市からの区画調整要請がきたそうです。
彩乃さんは、「正直、平和になったけど、こんな大騒ぎになるとは思いませんでした。でも、これで良かったのかな」と振り返ります。
市の担当者も、「古い土地の境界問題は、想像以上にトラブルを引き起こすことがあります」と注意を呼びかけています。
彩乃さんは今、花壇作りを心から楽しんでいるそうです。「毎日、土に触れるのが本当に楽しいです。やっと自分の庭って感じになりました」と微笑みます。
町内は再び静かな日常を取り戻しました。隣人の転居は予期せぬ形で平和をもたらし、彩乃さんの庭には今、小さな花たちが元気に咲いているそうです。
＜TEXT／八木正規＞
【八木正規】
愛犬と暮らすアラサー派遣社員兼業ライターです。趣味は絵を描くことと、愛犬と行く温泉旅行。将来の夢はペットホテル経営
