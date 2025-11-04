気づけば、いつも誰かの「こうすべき」に縛られて生きてはいないだろうか。いい大学、安定した会社、評判のいい選択を重ねても、どこか満たされない。古今東西の哲学者たちは、こうした生きづらさから抜け出すには“自分の軸”を持つことが不可欠だと説いてきた。では、どうすれば他人の期待や世間の価値観に左右されず、自分らしく生きられるのか。哲学者の教えをもとに、「自分軸」を鍛えるための3つの段階をひもとく。※本稿は、哲学者の小川仁志氏『悩まず、いい選択ができる人の頭の使い方』（アスコム）の一部を抜粋・編集したものです。

まわりに惑わされないためには

「3つの段階」が必要

みなさんには、「本当はやりたいことがあったのに、親に反対されてあきらめた」「世間体がいいからという理由で進路や就職先を選んだ」「上司の意見に納得がいかなかったけれど、異を唱えられなかった」といった経験はありませんか？

周りの圧力に負けて、あるいは他者の期待にこたえようとして行動した場合、どうしても後悔が残りやすくなりますし、悪い結果が出たときには「もっと〜すればよかった」「社会のせいで、周りの人のせいでこんなことになった」といった怨嗟の念を抱きがちです。

一方で、仕事であれ進路であれ、恋愛や結婚であれ、生き方であれ、自分で考え、自分の価値基準＝自分軸に従って選択した結果なら、プロセスをすべて楽しむことができ、充実感を覚えることが可能です。また、どんな結果が出ようと納得できます。

では、どうすれば同調圧力に惑わされず、自分軸を確立して生きることができるのでしょうか。そのためには、次の3つの段階が必要だと、私は考えています。

（1）課題を分離する。

（2）自分が本当に求めているもの、自分は何者であるかを知る。

（3）自分を押し通す。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）