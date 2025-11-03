味の素AGF「ちょっと贅沢な珈琲店」、渋谷で五感体験イベント 大沢たかおナレーションとともに味わう一杯

味の素AGFは10月31日〜11月3日の4日間限定で、「ちょっと贅沢な珈琲店」ブランドの試飲体験イベント「AGF コーヒーを、こころに。ちょっと贅沢な珈琲店の世界 Navigated by TAKAO OSAWA」を渋谷キャストで開催した。

イベントでは、落ち着いた音楽や光の演出など五感を刺激する空間で、参加者に「ちょっと贅沢な珈琲店」の世界観を体感してもらいながら、同ブランドのレギュラーコーヒーの試飲を提供する。同ブランドのTVCMに出演している俳優の大沢たかおさんが、今回のイベントのために収録したナレーションを聴きながら、目の前でバリスタがコーヒーを抽出する所作を楽しむことができる。

(左から)AGFコンシューマービジネス部の鈴木氏、AGFファンマーケティング推進部の宇田和紗氏

同社コンシューマービジネス部レギュラーコーヒーグループの鈴木空太グループ長は、「五感を通じてブランドの世界観を体感してもらうことで、自分事化してもらうことがねらいだ。生活者に伝えたい要素を凝縮し、素直に受け取っていただける空間づくりにこだわった」と語った。

「ちょっと贅沢な珈琲店」のラインアップ

同ブランドは、9月18日から大沢たかおさんを起用したコミュニケーションを展開している。鈴木氏によると、新たなコミュニケーションにより、新規ユーザーの獲得やユーザーによる発話の増加といった効果が、レギュラーコーヒーだけでなく同ブランドの他カテゴリーにも波及しているという。