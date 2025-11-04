プロボクシング世界3階級制覇のWBA世界ライト級王者ジャーボンテ・“タンク”・デービス（30＝米国）が、人気ユーチューバーのWBA世界クルーザー級14位ジェイク・ポール（28＝同）の対戦相手から外れる見込みと米リング誌（電子版）が3日（日本時間4日）に報じた。試合は14日（日本時間15日）にフロリダ州マイアミで予定されていたが、新たな対戦相手選考のため興行自体が12月へ変更されるという。

31戦30勝（28KO）1分けのデービスは元交際相手の女性から加重暴行や不法監禁、誘拐などの容疑で告発されており、興行を主催する「MOST VALUABLE PROMOTIONS」が調査に乗り出すと表明していた。

興行内ではWBA世界スーパーライト級1位・平岡アンディ（29＝大橋）が同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（29＝米国）を相手に世界初挑戦することが決まっていたが、こちらも延期を余儀なくされる。開催場所も変更されるかどうかは不明。

トラブルメーカーのデービスは3月にWBA世界スーパーフェザー級王者ラモント・ローチ（30＝同）と物議を醸す引き分け、デビューからの連勝が30でストップ。8月に再戦が予定されていたが、デービス側の法的問題により中止となっていた。新たなポールの相手候補としては元2階級制覇王者アンドレ・ウォード（41＝同）、総合格闘家のネイト・ディアス（40＝同）とフランシス・ガヌー（39＝カメルーン）の名前が挙がっているほか、元WBC世界ライト級暫定王者ライアン・ガルシア（27＝米国）、5階級制覇の世界スーパーミドル級4団体統一王者テレンス・クロフォード（38＝同）にもアプローチしたという。