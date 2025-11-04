伊藤英明“ロケマサ” is Back『ドンケツ season2』11月28日より配信開始
極道アクションの金字塔、再び始動。DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」で今年4月に配信されて話題を呼んだ実写ドラマ『ドンケツ』の続編『ドンケツ season2』が、11月28日より独占配信される。主演・伊藤英明演じる“漢の中の漢”ロケマサが、さらなる激動の戦いに挑む。
【動画】漢だらけのメイキング＆インタービュー映像
原作は、たーし作の人気漫画『ドンケツ』。北九州を舞台に、出世見込みのないドンケツヤクザである“ロケマサ”こと沢田マサトシの暴れっぷりを描く本作は、YouTubeで無料公開された第1話の再生数が600万回を突破するなど、驚異的な支持を得た。
待望のseason2では、因縁の相手・野江谷が率いる“月暈組”との抗争が全国規模に拡大。関東最大の極道組織「無双山一家」も巻き込み、警察や謎の組織まで絡んだ怒とうの展開が幕を開ける。格闘・銃撃戦すべてにおいてスケールアップした新章では、前作のラストで登場を予告されていたポニーテールの後ろ姿が印象的速水も登場する。
公開されたキービジュアルでは、ロケットランチャーを肩に睨みをきかせるロケマサの姿が炎の中に浮かび上がり、「こちとらロケットじゃ！」のコピーがインパクトを放つ。
伊藤は「『ドンケツ』が多くの人の心を揺さぶったことを強く感じました。特に“コワモテのお兄さん”たちに声をかけられ、妙に丁寧にあいさつされる場面が増えたときは、この作品の熱が確かに届いている実感がありました」と自身でも想像以上の反響を受けたエピソードを語り、season2については「さらに濃く深い人間のぶつかり合いが描かれています。ファンの皆さんに再びこの世界に浸ってもらえるのが待ち遠しいです」とアピールしている。
さらに、主題歌には前作に続き氣志團の「汚れなきクソ野郎ども」が決定。一度聴いたら耳から離れないしびれるギターリフが印象なサウンドだ。綾小路翔は「令和の人々が失いかけている"生き様"を取り戻す為に、あのどてらいやつらが帰って来る!!」とseason2の配信に大興奮の様子で、「筋肉がはち切れるほどに拳を固め、喉から鮮血を滴らせるほどに全身全霊を傾けて、主題歌『汚れなきクソ野郎ども』を歌い続けます!!」とコメントを寄せ、シリーズへの熱い想いを語った。
原作者のたーしは、「絶賛の声が多かったです！正直、配信される前は懐疑的な意見もチラホラとあったのですが、それを引っくり返すぐらいの“面白い!!”をいただきました」とこちらもうれしい反響を話し、「season2はクライマックスに向けての展開が抜群に面白かったですね！“速水”が出ます！ちょっと想像を絶するほどカッコ良かったです!!」と期待をあおる。
配信を記念し、本日（11月4日）から前作2話・3話の特別版がDMM TV公式YouTubeにて無料公開されることも決定。season2に向けて“復習”の絶好の機会となる。
【動画】漢だらけのメイキング＆インタービュー映像
原作は、たーし作の人気漫画『ドンケツ』。北九州を舞台に、出世見込みのないドンケツヤクザである“ロケマサ”こと沢田マサトシの暴れっぷりを描く本作は、YouTubeで無料公開された第1話の再生数が600万回を突破するなど、驚異的な支持を得た。
公開されたキービジュアルでは、ロケットランチャーを肩に睨みをきかせるロケマサの姿が炎の中に浮かび上がり、「こちとらロケットじゃ！」のコピーがインパクトを放つ。
伊藤は「『ドンケツ』が多くの人の心を揺さぶったことを強く感じました。特に“コワモテのお兄さん”たちに声をかけられ、妙に丁寧にあいさつされる場面が増えたときは、この作品の熱が確かに届いている実感がありました」と自身でも想像以上の反響を受けたエピソードを語り、season2については「さらに濃く深い人間のぶつかり合いが描かれています。ファンの皆さんに再びこの世界に浸ってもらえるのが待ち遠しいです」とアピールしている。
さらに、主題歌には前作に続き氣志團の「汚れなきクソ野郎ども」が決定。一度聴いたら耳から離れないしびれるギターリフが印象なサウンドだ。綾小路翔は「令和の人々が失いかけている"生き様"を取り戻す為に、あのどてらいやつらが帰って来る!!」とseason2の配信に大興奮の様子で、「筋肉がはち切れるほどに拳を固め、喉から鮮血を滴らせるほどに全身全霊を傾けて、主題歌『汚れなきクソ野郎ども』を歌い続けます!!」とコメントを寄せ、シリーズへの熱い想いを語った。
原作者のたーしは、「絶賛の声が多かったです！正直、配信される前は懐疑的な意見もチラホラとあったのですが、それを引っくり返すぐらいの“面白い!!”をいただきました」とこちらもうれしい反響を話し、「season2はクライマックスに向けての展開が抜群に面白かったですね！“速水”が出ます！ちょっと想像を絶するほどカッコ良かったです!!」と期待をあおる。
配信を記念し、本日（11月4日）から前作2話・3話の特別版がDMM TV公式YouTubeにて無料公開されることも決定。season2に向けて“復習”の絶好の機会となる。