東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6537　高値0.6562　安値0.6518

0.6604　ハイブレイク
0.6583　抵抗2
0.6560　抵抗1
0.6539　ピボット
0.6516　支持1
0.6495　支持2
0.6472　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5707　高値0.5739　安値0.5692

0.5780　ハイブレイク
0.5760　抵抗2
0.5733　抵抗1
0.5713　ピボット
0.5686　支持1
0.5666　支持2
0.5639　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4056　高値1.4076　安値1.4007

1.4155　ハイブレイク
1.4115　抵抗2
1.4086　抵抗1
1.4046　ピボット
1.4017　支持1
1.3977　支持2
1.3948　ローブレイク