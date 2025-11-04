東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6537 高値0.6562 安値0.6518
0.6604 ハイブレイク
0.6583 抵抗2
0.6560 抵抗1
0.6539 ピボット
0.6516 支持1
0.6495 支持2
0.6472 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5707 高値0.5739 安値0.5692
0.5780 ハイブレイク
0.5760 抵抗2
0.5733 抵抗1
0.5713 ピボット
0.5686 支持1
0.5666 支持2
0.5639 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4056 高値1.4076 安値1.4007
1.4155 ハイブレイク
1.4115 抵抗2
1.4086 抵抗1
1.4046 ピボット
1.4017 支持1
1.3977 支持2
1.3948 ローブレイク
