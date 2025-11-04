ラグビー日本代表のSH斎藤直人（28＝トゥールーズ）が3日、遠征先からオンライン取材に応じた。世界ランキング13位の日本は1日に同1位の南アフリカと対戦して7―61で敗れ、次戦は8日に同3位のアイルランドと対戦する。

フランス1部リーグでプレーする斎藤は2日から合流。7月12日のウェールズ戦以降は日本代表の活動から離れていたが、「システムとかアップデートされたところはコーチから連絡が来る。承信（SO李）や忍（SH藤原）とはプライベートでも仲が良いから電話でそういう話になったり」と戦術理解は欠かさず行っていた。

「みんなより理解が遅れているのは明らかなので、より細かいところは自分で詰めていかないといけない。オフザフィールドのところで責任持ってやっていく」。南アフリカ戦の映像もチェックしており「変わっているシステムは聞いていたので、こういう時にこう使うんだなとかイメージしていた」と出場に備えてきた。

フランス1部トゥールーズに移籍して2季目。「生活のリズムも分かっていて1年目よりストレスは減っている。納得いくパフォーマンスも出てきた」と成長を感じている。アイルランド戦へ向け、SHとして「共通認識を持って攻撃をコントロールしたい」と意気込みを述べた。