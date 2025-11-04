アレン様が“直近まで住んでいた”という意外な場所を告白。ミニ丈のワンピースで闊歩しながら「庭！」と羽を伸ばした。

【映像】アレン様が“直近まで住んでいた”場所&整形ビフォーアフター

10月31日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#9が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは佐田真由美。

今回密着するのはSNS総フォロワー数100万人の大物マダムタレント・アレン様。18歳から整形を始め、総額は1億円以上だという。ド派手な金髪、ボディラインあらわなブラックのミニワンピで浅草に降臨したアレン様は「ここから歩いてすぐのところに、直近まで数年間住んでいました。だから庭！よくこの格好で歩いていました」と明かした。

いまや番組MCなどの仕事が週20本入る超売れっ子のアレン様。仕事の空き時間ができるとすかさず浅草に行くそうで、「週1回は通ります。今住んでいる地域より落ち着くの」と浅草の街を満喫した。

この日はお気に入りのお店「Frites Bruges」でフリッツ（太めのフライドポテト）の1番大きなサイズを爆食い。「本ッ当においしい」と幸せそうな表情を見せた。