今回は、食い尽くし系夫が妻の授乳中にやらかしたことについて、エピソードを紹介します。

栄養が足りず、母乳の出が悪くなってしまい…

「ウチの夫は家にあるものを何でも食べてしまう、いわゆる食い尽くし系。私はまだ産後4か月でずっと子供に授乳している状態なので、栄養をたくさんとらないといけないのに、夫が私の食事まで食べてしまうんです。そのせいか母乳の出が悪くなってしまいました。

この前行った市の乳児健診では、ウチの子は他の赤ちゃんに比べて明らかに小さく、『私の母乳が足りていないせい』と落ち込みましたね。でも気を取り直し、その日の夜は今まで以上にたくさん料理を作り、私もしっかり栄養をとろうと思いました。

で、夫が帰宅したので夕飯を一緒に食べようとしたのですが、子供部屋で寝ていた子供が泣き出してしまい、授乳しに行ったんです。しかし、私が授乳している間に、夫はなんとあんなに大量に作った料理をほぼ全部（野菜だけちょっと残していましたが）たいらげてしまっていたんです。『マジで最低……』と思いました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ あきれて言葉が出ませんね。このままじゃこの女性の健康が心配ですし、夫の食い尽くしをなんとしてもやめさせたいですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。