

江戸川乱歩『モノグラム』森鴎外『じいさんばあさん』2025年11⽉3⽇に配信開始

本作は、2025年7月にROUDOKU.TALKER.JPが日本近代文学館にて上演した朗読公演を、オーディオブック声の書店『日本近代文学名作選』のために再収録したもの。長い年月を経て再会するあたたかく切ない物語『じいさんばあさん』、乱歩作品の中でも異色の心理ミステリー『モノグラム』。舞台での臨場感をそのままに、物語が新たに息を吹き返す。

朗読は俳優の長尾奈奈が務めた。

2025年11月8日（土）には、日本近代文学館にて、朗読タイムレスストーリーシリーズ⑧「高見順『草のいのちを』 太宰治『嘘』宮沢賢治『やまなし』」の開催も決定している。当日は展示室にて「滅亡を体験する-戦渦と文学」、併設の川端康成記念室にて「川端康成の本」の展覧会開催日。

公式サイト https://roudoku.talker.jp/

STORY

森鴎外『ぢいさんばあさん』

文化六年の春、ある邸に隠居所がつくられ、老夫婦が暮らし始めた。二人は仲睦まじく、「あれは夫婦ではあるまい兄妹だろう」という者もあった。そんな評判の夫婦には、実は三十余年の長きにわたり会うことも叶わず、それぞれに歳月を過ごしていた過去があった……。

江戸川乱歩『モノグラム』

失業時代に公園で、ある男から「どっかで御目にかかりましたね」と言われた老守衛の栗原。話をしても接点が見つからないが、ふとした瞬間に、見覚えがある様な気がしてきて……。