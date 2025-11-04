中間選挙が1年後に迫るなか、トランプ米大統領に対する支持率がさらに低下している/Yuki Iwamura/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）SSRSが実施したCNNの最新世論調査によると、中間選挙が1年後に迫るなか、トランプ米大統領に対する支持率がさらに低下している。民主党は支持率で大きな優位性を維持した形だ。

トランプ氏の支持率は37%。CNNが行った2期目の調査としては最低で、1期目の同時期の36%とほぼ同じ水準となっている。

一方、不支持率は63%。これは1期目、2期目を通して最も高い数値であり、これまでで最も悪かった2021年1月退任時の62%を1ポイント上回っている。

来年の中間選挙を見据えると、民主党は早期の時点で優位に立っているようだ。登録有権者の47%が、今日選挙が行われた場合、自分の選挙区では民主党に投票すると回答したのに対し、共和党を支持すると回答したのは42%だった。共和党を支持しないとした人は42%で、民主党を支持しないと答えた35%を上回っている。

全体として、来年の投票に「きわめて」または「とても」意欲的と回答した有権者の間で、民主党は12ポイントのリードを保っている。

トランプ氏と米国に対する広範な不満

米国民は、国の現状（68%が状況が悪くなっていると回答）と経済（72%が悪い、47%が経済と生活費の高騰を米国が直面する最大の課題と回答）に広く不満を抱いている。およそ10人中6人（61%）が、トランプ氏の政策が国内の経済状況を悪化させたとしている。

約10人中8人が連邦政府閉鎖を危機（31%）または重大な問題（50%）と捉えており、61%がトランプ氏の対応に不満を抱いている。

56%が、トランプ氏の外交政策決定が世界における米国の地位を損なっていると感じており、57%が、トランプ氏による不法滞在移民の強制送還について行き過ぎだと述べている。

トランプ氏が大統領権限を乱用していると考える米国民は増加傾向にある。その割合は61%に上り、2月から9ポイント増加した。ホワイトハウス東棟の取り壊しについては、54%が不満または怒りを示しており、満足またはうれしいと答えた割合はわずか10%だった。

CNNの世論調査は、SSRSが10月27日から30日にかけてオンラインと電話で実施。対象は登録有権者954人を含む全国1245人の成人を無作為に抽出した。全サンプルの結果の標本誤差はプラスマイナス3.1パーセントポイント、登録有権者の結果の標本誤差はプラスマイナス3.6パーセントポイント。