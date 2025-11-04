眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第27話が4日に放送された。

情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、トキ（眄个△り）はフミ（池脇千鶴）と花田旅館にしじみを売りに来たところ、ヘブン（トミー・バストウ）と平太（生瀬勝久）がケンカ中だと知る。登校したヘブンから旅館を出ていきたいと家探しを依頼された錦織（吉沢亮）は、さらに知事（佐野史郎）からヘブンの世話をするお手伝いさんも見つけるよう難題を突き付けられる。ヘブンのお手伝いさんを探しているとうわさを聞きつけ、なみ（さとうほなみ）が候補として名乗り出る。なみはヘブンのために弁当を作り、ヘブンもおいしいと言って食べる。

だが、錦織が今度はトキにヘブンの女中の依頼をする。

なみがヘブンの女中となりそうな流れだったが…。

なみを演じる、さとうほなみ（36）があさイチにゲスト出演した。

博多大吉は「知らないところで、女中オーディション落ちてます」と驚いた。華丸も「あの感じ、決まったっていう感じでしたよね」と応じた。

大吉は「お弁当が決定打でしたっていう感じで」と話した。華丸は「ムシ（虫）入れました？ ムシに見える、糸こんみたいなやつ」と言うと、さとうは「入れてません」と笑っていた。大吉は「なぜこういうことになったのか、あす以降のお楽しみということで」とまとめ、さとうも「見ていただければ」と語った。

「ばけばけ」は朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。