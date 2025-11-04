ドジャース傘下1Aのオンタリオ・タワーブザーズが異例の対応

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に5-4で勝利し、球団史上初の連覇を達成した。3勝を挙げた山本由伸投手がWSのMVPを獲得。この功績を称え、傘下のマイナー球団がSNSのアカウント名を山本にちなんだ名前に変更する異例の対応を行っている。

粋な祝福だ。「ピーピー、新しい自己紹介文だ」と記し、1枚の画像を投稿したのはドジャース傘下1Aのオンタリオ・タワーブザーズの公式X。画像はXのプロフィール欄をスクリーンショットしたものだが、なにかがおかしい。本来「Ontario Tower Buzzers」になっているはずのアカウント名が「Yamamontario Tower Buzzers」になっている。所在地も「Yamaontario, California」だ。

山本はWS第2戦で9回1失点の完投勝利。第6戦でも6回1失点で勝利投手になると、第7戦は大ピンチの9回から連投。延長11回まで投げ抜いて胴上げ投手になった。シリーズ3勝で堂々のMVP。シーズンでもエースとして12勝8敗、防御率2.49、201奪三振をマークし、連覇に大きく貢献した。この功績を称えた異例の対応と見られる。

新しいプロフィールを紹介した投稿がなされたのは日本時間3日の午前6時3分。一時的な変更と思われるが、同4日の午前8時時点でもまだ「Yamamontario Tower Buzzers」のままだ。



（THE ANSWER編集部）