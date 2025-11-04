ワールドシリーズ第7戦直後の光景

米大リーグのドジャースは、1日（日本時間2日）にカナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。一方でブルージェイズは涙をのむ結果に。明暗を象徴した1枚の写真が反響を呼び、日本ファンも同情している。

試合後、歓喜に沸くドジャースナインやスタッフに群がった記者やカメラマン。その背後でひっそりと、芝生にあったのは折れたバットだった。延長11回、併殺に倒れた最後の打者カークが振ったバットは、山本由伸の一球で真っ二つ。虚しく転がっていた。

米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のケビン・バクスター記者がXに「カークの折れたバットは、ドジャースのセレモニーの間ずっと内野に落ちていた」と記し、実際の写真を公開。米ファンから「歴史に残る写真」「1枚が多くを物語っている」と反響が寄せられた中、日本ファンからも様々な反応が上がった。

「夢の欠片……」

「野球界のピューリッツァー賞候補」

「残酷やね 勝者と敗者」

「なんなんこの胸がぎゅっと締め付けられる写真」

「切ないねえ…本当に紙一重のゲームだったなと」

「この明暗差は美しさすらある」

「名画すぎる……」

ブルージェイズは本拠地での歓喜にあと一歩に迫りながら、屈辱の逆転負け。32年ぶりの世界一を逃した。



（THE ANSWER編集部）