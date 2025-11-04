未来の婿が家にやってくる！ 恋愛感情のない契約結婚だけどドキドキ／酔っ払い令嬢が英雄と知らず求婚した結果
『酔っ払い令嬢が英雄と知らず求婚した結果』（オオトリ：漫画、長月おと：原作、中條由良：キャラクター原案/主婦と生活社）第5回【全5回】
【漫画】『酔っ払い令嬢が英雄と知らず求婚した結果』
貧乏貴族で有名な子爵家令嬢・ヴィエラは王宮魔法使いとして働きながら、実家に仕送りをする日々。そんな中、父が病に倒れて早急な婿探しを余儀なくされる。仕事三昧で社交界に疎いヴィエラはパーティーに参加するも、誰にも相手にされず惨敗。せめて参加費のも元を取ろうとやけくそでお酒を手にしたところ、偶然ブルーグレーの瞳に黒髪が美しい男性・ルカーシュと出会う。二人はお酒を飲みながら互いの事情を語り合い、意気投合。酔った勢いで契約結婚の約束を交わすが…？ 貧乏魔法使い令嬢 × 最強の神獣騎士の契約結婚ラブファンタジー『酔っ払い令嬢が英雄と知らず求婚した結果』スタートです！
