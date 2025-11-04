ドジャースは３日（日本時間４日）、２年連続のワールドシリーズ制覇を祝福してロサンゼルスでの優勝パレード、本拠地・ドジャースタジアムでのセレモニーを行った。

フレディ・フリーマン内野手（３６）はセレモニー後に取材に応じ「人が多かったように感じた。今年はファンが昨年の倍くらいいたように思えた。多くのファンが来てくれた。月曜日なのにもかかわらず、多くの人々が学校や仕事を休んで来てくれたんだ。今年のシーズンを通して４００万人以上が我々の試合を見に来てくれて、そして月曜の午後にもまたこうして来てくれたんだ。ロサンゼルスの街のために再び結果を出せたことは特別だ」と感慨深そうに振り返った。

今後へ向けては「俺たちは特別なことをやろうとしているわけではない。毎年勝つこと、それが俺たちが野球をする理由だ。俺は３日ほど休んだら再びトレーニングを始めて、２０２６年に向けて準備するつもりだ。俺たちは勝ちたいんだ。それが野球をする理由であり、毎週のように移動して家族を残して戦う、この街のために戦う理由なんだ。それがすべてなんだ。ワールドチャンピオンになること以上に気持ちの良いものはない。それが３連覇でも同じことだ。それが次への原動力になる」と意気込みを口にした。

大谷翔平投手（３１）もパレード中のインタビューでは「もう３回目に向けて切り替えている」と口にしていた。２連覇軍団は、早くも３連覇へ向けて動き出すようだ。