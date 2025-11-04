年金をもらいながらアルバイト。勤務先で11月に年末調整をしていれば、翌年に確定申告は必要ない？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年末調整が終わっている場合の確定申告の必要性についてです。
「年金をもらいながらアルバイトをしている場合について質問です。勤務先で11月に年末調整をしていれば、翌年に確定申告は必要ないのでしょうか？」
確定申告は、1年間の所得と税金を自分で計算し申告する手続きです。毎月の給与から天引きされる所得税はあくまで概算で、年末に精算するのが「年末調整」です。
年末調整では給与所得者の基本的な控除を反映しますが、医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除（初年度）などは対象外です。こうした控除を受けたい場合は、年末調整後でも確定申告が必要です。
公的年金の合計が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下なら、原則として確定申告は不要です。しかし、アルバイトなどをして給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。たとえ年金の合計が400万円以下でも、給与所得控除後の所得が20万円を超えると対象になります。
「年末調整＝確定申告不要」と思い込むと、還付を受け損ねたり、逆に申告漏れになったりすることがあります。特に年金を受け取りつつ副収入がある人や、医療費控除・寄附金控除を利用したい人は注意が必要です。判断が難しい場合は、確定申告の時期に税務署や相談窓口で早めに相談しましょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
