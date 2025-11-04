ワールドシリーズ（WS）で球団史上初の2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。今季限りでの現役引退を表明しているクレイトン・カーショー投手（37）が今後について言及した。

現役最後のシーズンを「世界一」で終えたレジェンド左腕は「これ以上の展開は脚本でも書けない」としみじみ。「今日がこの場所での最後、ファンの前に立つ最後の機会になって、どれほど彼らが自分や家族にとって特別な存在だったかを伝えられたこと、それが本当にうれしかった」と語った。

そして「この街にもう一度優勝をもたらし、その喜びを共有できたこと、自分がその一員でいられたことは完璧な終わり方だと思う」と目尻を下げた。

V2パレードでドジャース一筋18年間の現役生活を終え「人生で最高の日と言っていいくらい。これ以上の引退の日はないよ」とカーショー。「これからゆっくり、自分のキャリアや家族との時間を振り返ることになると思うけど、今日という日は、すべてを完璧にしてくれる日だね」と感謝した。

家族との時間も振り返り「妻のエレンとは2010年に結婚してから15年間ここで一緒に過ごしてきた。4人の子どもたちもここで育ってきたし、家族全員が“ドジャーとして生きてきた”んです。だからこれから先の生活はきっと不思議な感じがすると思う」とドジャースの選手でなくなることが不思議と笑い、今後について「今は本当に何も決めていない。ノープラン状態」とした。

続けて「1年後、2年後、5年後、自分が何をしているか全くわからない」とし「それは少し怖いけど、同時に楽しみでもある。スケジュールに縛られず、もうトレーニングバンドをつけることも、球速を上げようと重いボールを投げることもない。そういう意味では、自由を感じているよ」とイタズラっぽく笑った。

また、コーチング業に興味があるか問われ「今のところは考えていないよ」と笑った。