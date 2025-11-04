ワールドシリーズ（WS）で球団史上初の2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。“MVPトリオ”は3連覇に自信を見せた。

優勝報告会では主要選手がマイクを握ってスピーチ。大谷翔平は「I want to say that I'm so proud of this team,and then I want to say you guys are the greatest fans in the world」 （このチームを本当に誇りに思います。そして、皆さんは世界で最高のファンです）と英語で語った。

続けて「I'm ready, I'm ready to get another ring.Let's go！」（次のリングを獲る準備はできています。さあ、行こう！）と力強く3連覇を宣言した。

ベッツも「俺がここに来てから、勝ちっぱなしだ」とワイルドに言い放ち、2020年からドジャースでプレーをはじめ、同年、24、25年と3度の世界一を経験。レッドソックス時代の18年を合わせ、4個目のチャンピオンリングを獲得したと胸を張った。

その上で「さあ、この手を全部埋める時が来た。5つ目だ」と来季の3連覇を高らかに誓った。

また、フリーマンも「ムーキーが言ったように、俺がここに来てから勝ち出した」とドヤ顔。ブレーブス時代の21年を含め、24、25年と3度目の世界一を誇らしげに語った。

そして「2024年の仕事は完了。2025年の仕事は完了」と球団史上初の連覇を成し遂げたと胸を張り「2026年の仕事？今からだよ」と3連覇を力強く宣言した。

ロバーツ監督も「3回だ！スリーピート！スリーピート！行くぞ！」とスピーチで絶叫。「スリーピート」は「3（three）」と繰り返しの「repeat」を合わせた造語で、スポーツチームが3連覇することを意味する。

ドジャースは今年、球団史上初の2年連続世界一を達成したが満足することなく3連覇、さらにその先へ「王朝」を築く覚悟だ。