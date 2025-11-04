『ワンピース』第113巻発売！シャンクスに似た男、エルバフを襲う神の騎士団…記念PV公開
大人気漫画『ONE PIECE』（ワンピース）のコミックス第113巻が、本日4日に発売された、記念PVも公開され、声優・津田健次郎がシャンクスに似た男・“神の騎士団 団長”フィガーランド家 シャムロック聖役を務めている。
【動画】シャンクスは双子！？新キャラ登場の公開された『ワンピース』PV
新刊は、エルバフを襲う「神の騎士団」。圧倒的な能力を前に、巨人やルフィたちはどう立ち向かう！？収録話数は1145話〜1155話の全11話となっている。
公開されたPVは、「この男、シャンクスではない。」というキャッチコピーで、シャンクス（声：池田秀一）が登場したあと、シャンクスに似た男・シャムロック聖が登場すると、津田のキャラクターボイスで「その海賊は、生き別れた私の双子の弟だ」と告白し、「エルバフの戦士たちは、必ずや我々「世界政府」の指揮下に置かせてもらう！」と伝えている。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。なお、テレビアニメ『ONE PIECE』は現在、毎週日曜午後11時15分から放送中。
