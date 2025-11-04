「second wind」の意味は？直訳は「2つ目の風を手に入れる」 ってどういうこと！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「second wind」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

直訳しても意味が通じません。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「元気を取り戻す、エネルギーが蘇る」でした！

疲れていたり、仕事が捗らなかったりした後に、急に気力、体力、元気、熱意を取り戻すというニュアンスがあります。

この表現では「風（wind）」は、「息（breathe）」という意味を示しますよ。

つまり、疲労して息切れした後、息を整えて元気になるというイメージです。

A：「I’m exhausted.」
　　（疲れたわ）
B：「Have some coffee before we go out tonight. You might get a second wind.」
　　（今夜出かける前にコーヒーを飲みなよ。それでエネルギーが蘇るかもよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部