“フィギュア女王”キム・ヨナ異例の公開にファン「貴重すぎる!!」五輪100日前記念に料理姿を披露

“フィギュアの女王”キム・ヨナが冬季オリンピックを約100日後に控え、特別なパスタ料理の映像を公開した。

キム・ヨナは最近、自身のインスタグラムを通じて、イタリア・ミラノ＝コルティナ冬季オリンピックを記念して制作された特製パスタを使った料理動画をシェアした。

映像の中でキム・ヨナは、リラックスしながらも上品な笑顔でパスタの入った箱を手に登場し、プロ並みの料理の腕前を披露した。特に彼女が扱うパスタの独特な形が視線を引いた。

キム・ヨナは五輪マークの形をしたパスタを取り出し、ゆでてソースと和え、最後にチーズを振りかけて仕上げるまでの過程を丁寧に見せ、一口味見する姿まで生き生きと映し出した。

(写真=キム・ヨナ Instagram)

このキム・ヨナのパスタ料理動画に対し、ファンたちは「オリンピックのおかげでキム・ヨナがパスタを作る姿を見られるなんて」「ヨナの料理姿、貴重すぎる」などと反応し、普段は滅多に見られない彼女の姿に熱い反響を示した。

キム・ヨナが動画で使用したパスタは、ただの麺ではない。これは2026年ミラノ＝コルティナ冬季オリンピックおよびパラリンピックを記念して特別に制作された「オリンピックリング・パスタ」である。

パスタの形は、オリンピックの象徴である五輪（5つのリング）をそのまま模して作られている。最近では『黒と白のスプーン』に出演して知られるシェフのクォン・ソンジュンが、オリンピック公式SNSに登場し、「世界で2026個しか存在しないパスタを受け取った」と語りながら、そのレシピを公開した。

このパスタは販売されない限定版の記念品として制作されており、オリンピックの価値とイタリアの食文化を結びつける特別な象徴としても意味を持つ。

2010年カナダ・バンクーバー五輪で金メダル、2014年ロシア・ソチ五輪で銀メダルを獲得し、冬季オリンピックの象徴的存在となった“フィギュアの女王”キム・ヨナは、今回の料理を通じて女王らしいクラスを改めて証明した。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。