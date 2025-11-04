【ばけばけ 第28話あらすじ】トキ、街中で見た“思いがけない人物”とは
【モデルプレス＝2025/11/04】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第28話が、11月5日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
平太（生瀬勝久）とのケンカから、旅館を出て家を借りて暮らしたいヘブン（トミー・バストウ）。その世話をする女中探しを任された錦織（吉沢亮）は、武家の娘を女中にしたいというヘブンの注文に一致するトキ（高石あかり）に仕事を依頼する。
高額報酬の女中、つまり洋妾（ラシャメン）になるのではと疑ったトキは、その誘いを断るのだった。その数日後、トキは街中で思いもがけない人物の姿を目にする。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第28話／11月5日（水）放送
