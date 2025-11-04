【Portrait.Of.Pirates ワンピース “Evolutionary History” ニコ・ロビン】 受注期間：11月7日13時～2026年2月上旬 発送月：2026年6月下旬 価格：19,800円

メガハウスは、フィギュア「Portrait.Of.Pirates ワンピース “Evolutionary History” ニコ・ロビン」の予約をプレミアムバンダイなどで11月7日13時より受け付ける。価格は19,800円。商品の発送は2026年6月下旬の予定。

TVアニメ「ONE PIECE」の「エッグヘッド編」に登場するキャラクター達を立体化する“Evolutionary History”シリーズの第5弾として、麦わらの一味の考古学者〝悪魔の子〟ニコ・ロビンが登場。未来感溢れる「エッグヘッド編」の衣装に身を包み、「エッグヘッド編」以降表情の豊かさに磨きがかかったロビンの姿が、可愛らしくもセクシーに立体再現されている。

Portrait.Of.Pirates ワンピース “Evolutionary History” ニコ・ロビン

受注期間：11月7日13時～2026年2月上旬

発送月：2026年6月下旬

価格：19,800円

受注サイト：プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、東映アニメーションオフィシャルストア、麦わらストア、麦わらストアMINI(キデイランド京都四条河原町店)

【商品構成】

・彩色済み完成品フィギュア…1

・専用台座…1

【商品サイズ】

全高：約250mm

全幅：約140mm

【イメージ画像】

※Portrait.Of.Pirates ワンピース “Evolutionary History” ニコ・ロビン以外の商品は付属しません。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション