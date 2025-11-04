ドジャースは３日（日本時間４日）、２年連続のワールドシリーズ制覇を祝福してロサンゼルスでの優勝パレード、本拠地・ドジャースタジアムでのセレモニーを行った。

ドジャース一筋１８年で通算２２３勝のクレイトン・カーショー投手（３７）は、今季限りでの現役引退を発表しており、この日が“最後のドジャースタジアム”となった。セレモニーの壇上でマイクを握った際には、声を震わせながらファンへの感謝の気持ちを口にした。

セレモニーを終えてもファンからの「カーショー、カーショー！」のコールは鳴り止まず「もう言葉にならないほどだ。本当に特別な日だ。俺にとって今日がファンの前に立つ最後の機会になった。ファンに語りかけ、俺にとって彼らがどれほど大切な存在であるか、この場所が俺と家族全員にとってどれほど特別であったかを伝えることができた。今日のパレードは何百万人もの人がいたと思えるほどだった。街中を埋め尽くすファンを見て、このコミュニティーとこの街が、ドジャースをどれほど愛しているか、その偉大さを示していた。それは俺たち個人ではなく、このチームが何を体現し、象徴しているのかということだ。だからこそ再びチャンピオンを持ち帰り、祝うことができて、俺もその一員でいられたこと、ただこのチームにいられたこと。本当に大きなことだ。今日はできる限りのことを多くを胸に刻みたいと思う。本当に信じられないほどの経験だった。このパレードは俺がこれまでに見た中で最も正気の沙汰ではなかった。本当に、最も信じがたいものだった」と感慨深そうに振り返った。

今後へ向けては「これからは当然、家族と時間を過ごせる。エレン（夫人）はずっとそばにいてくれた。２０１０年に結婚して、彼女は１５年、いや（結婚前の）１８年間ここにいる。ここで子供たちを育ててきた。子供は４人と半分（妊娠中）、ここで育ってきた。ここが俺たちのすべて」。ドジャースに何らかの形で戻るかを問われても「正直に言って分からない。何の計画もない。２、５年後に何が起こるかは本当に分からない。予定がなく、ルーチンがない生活が楽しみだ。もう一生アームバンドを着けなくていい。重いボールを投げて球速を上げようとする必要もない。楽しみなことがたくさんある」と話した。