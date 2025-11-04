秋元康氏がプロデュースする「劇団４ドル５０セント」所属の俳優・青木瞭（２９）が、６日にスタートするＡＢＥＭＡの新番組「藤色の封筒」（木曜、後１１・００）に出演する。

都市伝説がテーマのミステリードラマで、都市伝説が好きな常連客でにぎわうバーが舞台となっている。青木はバー常連客で会社員の榊原役で出演。稼いだ金で都市伝説を確かめる根っからのオタクを演じるが、自身も極めるタイプという共通点が。最近の趣味というゴルフについて「始めたての頃は年６０ラウンド回った。地方に３週間行くことがあって、クラブに触れないのが嫌でセットを持っていった」と熱弁する。

２０１６年にオーディションを受け、芸能界入り。これまでにミュージカル「テニスの王子様」や特撮ドラマ「仮面ライダーセイバー」などの話題作に出演し、着実に経験を積んできた。来年で芸能活動１０年目を迎え、２月で３０歳を迎える。「なんだかんだ節目ですね」と語りつつ、「役者としての成長はまだ１〜２割」と厳しく評価した。

より良い３０代を迎えるべく、２０代ラストの作品として今作に全力を注いだ。演技との向き合い方について問うと、「人生の節目として、３０歳はまだ若い。役者としてもまだまだ。年齢的に高校生の役が難しくなり、経営者の役にはまだ早いかもしれない。どっちつかずの３０歳になるけど、どういう役を選んでいただけるのか、どんな役がハマるのかを考えさせられる年になるなと思う。スキルを上げて、どんな現場でも対応できるようになりたい」と答えた。熱い思いを抱き、これからも演技オタクとしてカメラの前に立ち続ける。