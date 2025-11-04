「広島紅白戦、白組６−１紅組」（３日、天福球場）

広島の佐々木泰内野手（２２）が３日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ド）のメンバーに追加招集された。新井監督は「雰囲気も味わいながら、経験してきなさいとは言った」とエールを送っていた。以下、新井監督との一問一答。

◇ ◇

（ＴＶインタビュー）

−第１クールを終えて。

「いい練習ができていると思います」

−充実度は。

「各選手がしっかりやっていると思う。個別の技術的な練習もそうですけど、しっかり体も追い込めていると思います」

−目立った選手は。

「第１クールが終わっただけなので、何とも言えないですけど、今日投げた岡本、辻というのは、フェニックス（リーグ）でも先発の練習をして、いいものを見せていたんですけど、２人は違うなと感じました」

（ペン囲み）

−岡本は先発でいいものを見せている。

「フェニックス（リーグ）でも良かったし、吸収が早い。こちら側が思っているよりも早く成長していると思います」

−佐々木が侍に選出。

「代替という感じだけど、しっかりといろいろ見て、雰囲気も味わいながら、経験してきなさいとは言ったけどね。こちら側からしても、いい機会をもらったと思う。強化試合だけだけどね」