老後の生活の柱である年金。受給額を増やせる「繰下げ受給」は、将来の安心材料として注目されています。しかし、せっかく年金額を増やしても「生活が楽にならない」と感じるケースは少なくないようです。その背景にある現実とは？

70歳からの年金月18万円。「これで安泰」のはずが…

「70歳まで繰下げれば、年金が42％も増える。月18万円あれば、なんとか余裕をもって暮らせるだろうと思っていました」

そう語る田中健一さん（72歳・仮名）。65歳で定年を迎えた際の年金見込み額は月13万円だったといいます。田中さんは65歳で定年退職。当時の年金見込額は月額約13万円でした。手取りにすると月11万円強。それだけでは暮らしていくのは難しく、かといって、年金を十分に補うほどの潤沢な貯蓄はありません。

「体力には自信があったので、65歳からは清掃のパートを始めました。給料を得られる分、年金は70歳まで受け取るのはやめておこうと」

5年間パートで働きながら年金受給を我慢し、70歳になったとき、年金額は聞いていた通り、42％増額で月約18万円に。65歳時点から比べると、月5万円の増額です。

「手取りにすると月15万円を超えるくらいですね。月5万円の余裕は大きい。毎月の生活費は年金のなかに収まり、やりようによってはお釣りが出るくらいですから。これで老後は安泰だと安心していました」

しかし、その安心感は長くは続かなかったといいます。田中さんの生活に、想定していなかった支出が次々と襲いかかります。まず、自身の医療費。70歳を過ぎたあたりから、それまで元気だった体にガタが来始めました。高血圧、さらには長年の立ち仕事がたたったのか腰痛も悪化。月に数回の通院と、薬代がコンスタントにかかるようになりました。

「70歳までは医療費なんてほとんど気にしていなかったのですが、今では自己負担分で月1万円以上は確実に出ていきます。さらに通院回数が増えたらたまったもんじゃないから、本当、最近はより健康に気を付けていますよ」

追い打ちをかけたのが、住居費です。田中さんは築40年になる分譲マンションに一人で暮らしています。

「持ち家だから家賃はかからない、と安心していたのが間違いでした。まず給湯器が壊れ、交換費用で約20万円。次にトイレの水漏れ。古いマンションなので、これから先、いつどこが壊れるかと思うと不安でたまりません」

さらに、近年の物価高騰が家計を直撃します。

「スーパーに行っても、野菜も魚も、何もかもが高い。光熱費も信じられないくらい上がりました。月18万円もらっていても、生活実感としては、65歳時点の月13万円と変わらないか、むしろ今の方が苦しいくらいですよ。繰下げで増えた5万円なんて、医療費と修繕費、物価高であっという間に消えてしまいました」

繰下げ受給という選択は、決して間違いではなかったと田中さんは考えています。もし月13万円のままだったら、とっくに生活が破綻していたかもしれないからです。しかし、月5万円増えても地獄のような日々。「安泰とは程遠い」のが現実でした。

年金「月5万円増」を打ち消す「想定外の支出」という現実

厚生労働省『2024（令和6）年 国民生活基礎調査』によると、年金受給者のうち、所得の100％が年金だという高齢者は43.4％。「所得の80〜100％」は16.4％で、年金への依存がどれほど高いかが伺えます。

そんな高齢者の生活は厳しく、高齢者世帯の30.9％が「生活がやや苦しい」、28.0％が「生活が大変苦しい」と回答。約6割の高齢者が生活苦を感じています。

生活苦の要因のひとつが、昨今の物価高。2021年頃から始まり、2022年に顕著になり、いまなお続いています。背景には、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うサプライチェーンの混乱や、その後の世界的なインフレの波とされていますが、物価が上昇する分、それ以上に年金が増えるわけはなく、高齢者の生活を圧迫しているのです。

そのようななか、年金を繰下げて受給額を増やしたにもかかわらず、生活の余裕を実感できないケースは少なくありません。老後の生活設計において、「収入（年金）を増やす」ことばかりに目が行きがちですが、同時に「支出の増加リスク」にも目を向ける必要があるでしょう。

特に高齢期に増加が顕著となるのが医療費です。厚生労働省の資料によると、年齢階級別の1人当たり医療費の自己負担額（推計値）は、年齢が上がるにつれて高くなる傾向があります。たとえば60代前半では13.5万円だった自己負担額は、70代前半では20.3万円。10年で1.5倍になる計算です。また医療費の増加の先には、介護費も考慮しなければならないでしょう。

住居費（修繕費）も大きな負担となります。内閣府『令和6年版 高齢社会白書』によると、65歳以上の持ち家率は約8割と高い水準にあります。持ち家は家賃負担がない一方、経年劣化による修繕費やリフォーム費用が突発的に発生するリスクを抱えています。

年金の繰下げ受給は、老後の収入を増やすための有効な手段のひとつです。しかし、田中さんのケースのように、増額した分が医療費や修繕費、物価高といった「想定外の支出」によって相殺されてしまう現実は多くの人が直面しうるリスクです。老後の「安泰」とは、単に月々の年金額が多いことだけではなく、こうした突発的な支出にも対応できるだけの備え（貯蓄）を、いかに準備しておくかにかかっているといえるでしょう。

