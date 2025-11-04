米2勝目の山下美夢有は3位キープ 竹田麗央4位、岩井明愛が1ランクアップ【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー「メイバンク選手権」を終えて、最新のCMEグローブ・ポイントランキングが発表された。
＜写真＞山下美夢有、安定感抜群スイングのヒミツは？
プレーオフを制し、米ツアー通算2勝目を飾った山下美夢有は500ポイント（pt）を加算。今季通算を2539.861ptとしたが、順位は日本勢トップの3位から変動しなかった。そのほか日本勢では、竹田麗央が4位をキープ。今大会を4位タイで終えた岩井明愛が127ptを加算し1ランクアップの11位、西郷真央は12位に後退し、岩井千怜は13位から変わらなかった。その後は、勝みなみ（17位）、畑岡奈紗（23位）、古江彩佳（24位）、馬場咲希（63位）、吉田優利（72位）、渋野日向子（104位）、西村優菜（127位）、笹生優花（130位）と続いている。1位はジーノ・ティティクル（タイ）、2位はミンジー・リー（オーストラリア）となっている。
