クレイジーケンバンド横山剣（65）が4日までに、ブレーク前から出演した横浜・長者町にある老舗ライブハウス「FRIDAY」の名物マスター、磯原順一さんを追悼するコメントを、担当するFm yokohama番組「HONMOKU RED HOT STREET」（土曜午後11時）公式ブログに寄せた。

横山は「長者町FRIDAYの磯原代表のご逝去の報に接し、深い悲しみに包まれております」と記すと「1980年から客として通っていた長者町FRIDAY。1986年からのダックテールズ、続くCK'S、そして1997年からのCRAZY KEN BANDに至るまで、私たちの音楽人生において、磯原さんは常に温かく見守り、支えてくださった大切な存在でした」と感謝。「CRAZY KEN BANDのファースト・アルバムに収録の『長者町ブルース』の舞台でもある長者町FRIDAYは、単なるライブハウスではなく、脂っこい音楽と人熱、そして時代の風が騒ぐ、渦の様な異次元的空間でした。その礎を築かれたMrリーゼント、磯原代表にはバンドとしての品格とステージマナーを叩き込まれました。メンバー一同、心より感謝と敬意を捧げます。ご冥福をお祈り申し上げます。」と追悼した。

磯原さんは10月28日に亡くなったことが同31日、ライブハウスの公式インスタグラムで公表された。85歳。通夜は5日、葬儀は11日、横浜市内で執り行われることも告知。「また、フライデーは通常通り営業致しております。葬儀に関してのお問い合わせ等はご遠慮下さい」と呼びかけられた。

FRIDAYは1980年にオープンした、オレンジの看板が目印でキャパシティー60席ほどの、横浜・長者町の繁華街のビル3階にある名物ライブハウス。磯原さんはリーゼント姿がトレードマークで、85歳となった最近までも、カウンターや店内に立ち続けた。若き日のクレイジーケンバンドを見いだし、バンドはブレーク後も定期的に同所でライブを開催。毎回ソールドアウトとなるなど聖地化した。ほか、柳ジョージさんや、宇崎竜童、クリスタルキングのムッシュ吉らにも愛され、2020年にはライブハウスやマスターを映像化した映画「FRIDAY」も公開された。

クレイジーケンバンドのギタリスト小野瀬雅生も、先月29日に同所でライブを行ったことをブログで報告。「もうご存じの方も多いかと思われますが、長者町FRIDAYの磯原順一マスターが急逝されました」と記すと「お店のご意向でその件には触れずにいつもどおり楽しくマサオとシンヤのライブをやらせて戴きました。おいでくださった皆様には事後報告となりましたことをお詫びします」と続け「この日が磯原マスターの86th Birthdayでありました。お祝い出来なかったのがすごく残念ですが、音楽が楽しくずっと続くことをマスターも願っておられると思いますので、これからも音楽を楽しくずっとずっとやり続けたいと思います。磯原マスターありがとうございました」と追悼していた。