伊藤英明主演「ドンケツ season2」配信開始日は11月28日に決定 インパクト溢れるキービジュアルも解禁
【モデルプレス＝2025/11/04】俳優の伊藤英明が主演を務めるDMM TVオリジナルドラマ「ドンケツ season2」の配信開始日が、11月28日に決定（0時よりDMM TVにて独占配信スタート／全6話）。あわせて、キービジュアルと主題歌も発表された。
【写真】伊藤英明、サラサラの美しいロングヘア姿
原作者たーし氏によるシリーズ累計930万部突破（※電子含む）の人気漫画「ドンケツ」。実写化として4月25日に配信が開始されると、主演の伊藤演じるロケマサを筆頭に、豪華キャスト陣が肉体改造や扮装などで原作からそのまま飛び出したかと思うほどの忠実なキャラクターの再現度に挑み、その熱演が多方面で話題を呼び、DMM TV公式YouTubeで無料公開した第1話の再生数が600万回を突破するなど絶賛を呼んだ。
前作のラストで登場を予告されていたポニーテールの後ろ姿が印象的な速水が満を持して参戦。season2ではその速水が所属する関東最大の極道組織である無双山一家を巻き込んで、ロケマサたち“はぐれ月”と因縁の相手・野江谷率いる“月暈組”の抗争も北九州から日本全国規模への一大抗争にまで激化。極まる警察との対立、また謎の組織までもが動き出し、死者も発生するほどの地獄絵図に。格闘シーンやガンアクションなど、すべてにおいてパワーアップした激しい抗争シーンも見どころだ。
燃え盛る炎の中でロケットランチャーを肩に背負い、こちらを睨むロケマサのインパクト溢れる存在感抜群なキービジュアルも完成。「こちとらロケットじゃ！」のコピーも際立っている。また、season2の主題歌も前作に引き続き氣志團の「汚れなきクソ野郎ども」に決定。一度聴いたら耳から離れない痺れるギターリフが印象なサウンドだ。11月12日発売と間もなくCDリリースも控えている。
さらに、今回season2の配信を記念して前作の2話〜3話の特別版をDMM TV公式YouTubeにて無料公開。11月4日正午より公開される予定だ。
そして主演の伊藤、原作者のたーし氏のコメントも到着。伊藤は「『ドンケツ』が多くの人の心を揺さぶったことを強く感じました。特に“コワモテのお兄さん”たちに声をかけられ、妙に丁寧に挨拶される場面が増えたときは、この作品の熱が確かに届いている実感がありました」と自身でも想像以上の反響を受けたエピソードを語り、season2については「さらに濃く深い人間のぶつかり合いが描かれています。ファンの皆さんに再びこの世界に浸ってもらえるのが待ち遠しいです」とアピールした。
たーし氏は「絶賛の声が多かったです！正直、配信される前は懐疑的な意見もチラホラとあったのですが、それを引っくり返すぐらいの“面白い！！”をいただきました」とこちらも嬉しい反響を話し、「season2はクライマックスに向けての展開が抜群に面白かったですね！“速水”が出ます！ちょっと想像を絶するほどカッコ良かったです！！」と期待が高まるコメントを寄せ、前作に引き続き主題歌を担当した氣志團の綾小路翔からは「令和の人々が失いかけている"生き様"を取り戻す為に、あのどてらいやつらが帰って来る！！」とseason2の配信に興奮の様子。「筋肉がはち切れるほどに拳を固め、喉から鮮血を滴らせるほどに全身全霊を傾けて、主題歌『汚れなきクソ野郎ども』を歌い続けます！！」と意気込みを語った。
ドンケツとは、九州最大の極道組織月輪会（がちりんかい）、その中でも武闘派で鳴らす孤月組（こげつぐみ）で最強と恐れられるヤクザ、伊藤演じる沢田政寿の物語。20年前、敵対組織にロケットランチャーをぶちこんで以来、ロケットランチャーのマサ、通称「ロケマサ」の異名で恐れられていた。しかし、堅気、ヤクザを問わず腕力に物を言わせて金をタカり、上役にも平気で喧嘩を売るなど、問題ばかりを起こす傍若無人な性格が災いし、40代後半になっても出世の見込みがない、所謂“ドンケツ”ヤクザであった。そんな最強の漢が、しがらみまみれの極道界を拳1つで突き進む、極道物語である。
season1では想像以上の反響をいただき、『ドンケツ』が多くの人の心を揺さぶったことを強く感じました。特に“コワモテのお兄さん”たちに声をかけられ、妙に丁寧に挨拶される場面が増えたときは、この作品の熱が確かに届いている実感がありました。season2では、さらに濃く深い人間のぶつかり合いが描かれています。ファンの皆さんに再びこの世界に浸ってもらえるのが待ち遠しいです。
Season1は絶賛の声が多かったです！正直、配信される前は懐疑的な意見もチラホラとあったのですが、それを引っくり返すぐらいの「面白い！！」をいただきました。原作ファンの方たちも、喜んでくれたのではないかと思っています！（そうであって欲しいと願っています 笑）少なくとも僕自身はとても感激いたしました！監督をはじめスタッフの皆様はもちろんですが、やはり俳優の皆様がこの作品をより上質な物にしてくれたのではないかと思っています。そしてseason2はクライマックスに向けての展開が抜群に面白かったですね！season1よりも明らかに「狂気」が増しています！！野江谷を筆頭に、若林・麻生・小田切そして杉田丈二の迫力は漫画では表現できない「生」を感じました。それだけでも見応え十分だと思います。それでも圧倒的に追っ掛けてしまうのは、やはり伊藤英明さん演じるロケマサなんです。終始一貫してギラギラしているんです！結果、season1と同様、何度もリピートして観たくなる作品だと思いました！追伸ですがseason2から「速水」が出ます！ちょっと想像を絶するほどカッコ良かったです！！原作で寄せたくなるぐらいでした（笑）。
祝！ドンケツ season2決定！！政治不信、経済停滞、少子高齢化、差別問題…。暗い話題ばかりの日本。令和の人々が失いかけている"生き様"を取り戻す為に、あのどてらいやつらが帰って来る！！ドンケツは、どこまでも熱くて、きりがなく強くて、果てしなくヤバ過ぎる漢達の終わりなき物語。氣志團も筋肉がはち切れるほどに拳を固め、喉から鮮血を滴らせるほどに全身全霊を傾けて、主題歌「汚れなきクソ野郎ども」を歌い続けます！！ドンケツ season2、観ないやつはクラすぞ、コラッ！！
【配信日時】2025年11月28日（金）00：00よりDMM TVにて独占配信スタート
【タイトル】ドンケツ season2
【配信スケジュール】全6話
11月28日（金）1話＆2話
12月5日（金）3話
12月12日（金）4話
12月19日（金）5話
12月26日（金）6話
【Not Sponsored 記事】
【写真】伊藤英明、サラサラの美しいロングヘア姿
◆「ドンケツ season2」インパクト溢れるキービジュアル解禁
原作者たーし氏によるシリーズ累計930万部突破（※電子含む）の人気漫画「ドンケツ」。実写化として4月25日に配信が開始されると、主演の伊藤演じるロケマサを筆頭に、豪華キャスト陣が肉体改造や扮装などで原作からそのまま飛び出したかと思うほどの忠実なキャラクターの再現度に挑み、その熱演が多方面で話題を呼び、DMM TV公式YouTubeで無料公開した第1話の再生数が600万回を突破するなど絶賛を呼んだ。
燃え盛る炎の中でロケットランチャーを肩に背負い、こちらを睨むロケマサのインパクト溢れる存在感抜群なキービジュアルも完成。「こちとらロケットじゃ！」のコピーも際立っている。また、season2の主題歌も前作に引き続き氣志團の「汚れなきクソ野郎ども」に決定。一度聴いたら耳から離れない痺れるギターリフが印象なサウンドだ。11月12日発売と間もなくCDリリースも控えている。
さらに、今回season2の配信を記念して前作の2話〜3話の特別版をDMM TV公式YouTubeにて無料公開。11月4日正午より公開される予定だ。
◆伊藤英明「ドンケツ」の反響明かす「“コワモテのお兄さん”たちに声をかけられ…」
そして主演の伊藤、原作者のたーし氏のコメントも到着。伊藤は「『ドンケツ』が多くの人の心を揺さぶったことを強く感じました。特に“コワモテのお兄さん”たちに声をかけられ、妙に丁寧に挨拶される場面が増えたときは、この作品の熱が確かに届いている実感がありました」と自身でも想像以上の反響を受けたエピソードを語り、season2については「さらに濃く深い人間のぶつかり合いが描かれています。ファンの皆さんに再びこの世界に浸ってもらえるのが待ち遠しいです」とアピールした。
たーし氏は「絶賛の声が多かったです！正直、配信される前は懐疑的な意見もチラホラとあったのですが、それを引っくり返すぐらいの“面白い！！”をいただきました」とこちらも嬉しい反響を話し、「season2はクライマックスに向けての展開が抜群に面白かったですね！“速水”が出ます！ちょっと想像を絶するほどカッコ良かったです！！」と期待が高まるコメントを寄せ、前作に引き続き主題歌を担当した氣志團の綾小路翔からは「令和の人々が失いかけている"生き様"を取り戻す為に、あのどてらいやつらが帰って来る！！」とseason2の配信に興奮の様子。「筋肉がはち切れるほどに拳を固め、喉から鮮血を滴らせるほどに全身全霊を傾けて、主題歌『汚れなきクソ野郎ども』を歌い続けます！！」と意気込みを語った。
◆伊藤英明主演「ドンケツ」
ドンケツとは、九州最大の極道組織月輪会（がちりんかい）、その中でも武闘派で鳴らす孤月組（こげつぐみ）で最強と恐れられるヤクザ、伊藤演じる沢田政寿の物語。20年前、敵対組織にロケットランチャーをぶちこんで以来、ロケットランチャーのマサ、通称「ロケマサ」の異名で恐れられていた。しかし、堅気、ヤクザを問わず腕力に物を言わせて金をタカり、上役にも平気で喧嘩を売るなど、問題ばかりを起こす傍若無人な性格が災いし、40代後半になっても出世の見込みがない、所謂“ドンケツ”ヤクザであった。そんな最強の漢が、しがらみまみれの極道界を拳1つで突き進む、極道物語である。
◆伊藤英明コメント全文
season1では想像以上の反響をいただき、『ドンケツ』が多くの人の心を揺さぶったことを強く感じました。特に“コワモテのお兄さん”たちに声をかけられ、妙に丁寧に挨拶される場面が増えたときは、この作品の熱が確かに届いている実感がありました。season2では、さらに濃く深い人間のぶつかり合いが描かれています。ファンの皆さんに再びこの世界に浸ってもらえるのが待ち遠しいです。
◆原作者：たーし氏コメント全文
Season1は絶賛の声が多かったです！正直、配信される前は懐疑的な意見もチラホラとあったのですが、それを引っくり返すぐらいの「面白い！！」をいただきました。原作ファンの方たちも、喜んでくれたのではないかと思っています！（そうであって欲しいと願っています 笑）少なくとも僕自身はとても感激いたしました！監督をはじめスタッフの皆様はもちろんですが、やはり俳優の皆様がこの作品をより上質な物にしてくれたのではないかと思っています。そしてseason2はクライマックスに向けての展開が抜群に面白かったですね！season1よりも明らかに「狂気」が増しています！！野江谷を筆頭に、若林・麻生・小田切そして杉田丈二の迫力は漫画では表現できない「生」を感じました。それだけでも見応え十分だと思います。それでも圧倒的に追っ掛けてしまうのは、やはり伊藤英明さん演じるロケマサなんです。終始一貫してギラギラしているんです！結果、season1と同様、何度もリピートして観たくなる作品だと思いました！追伸ですがseason2から「速水」が出ます！ちょっと想像を絶するほどカッコ良かったです！！原作で寄せたくなるぐらいでした（笑）。
◆主題歌：綾小路翔（氣志團）コメント全文
祝！ドンケツ season2決定！！政治不信、経済停滞、少子高齢化、差別問題…。暗い話題ばかりの日本。令和の人々が失いかけている"生き様"を取り戻す為に、あのどてらいやつらが帰って来る！！ドンケツは、どこまでも熱くて、きりがなく強くて、果てしなくヤバ過ぎる漢達の終わりなき物語。氣志團も筋肉がはち切れるほどに拳を固め、喉から鮮血を滴らせるほどに全身全霊を傾けて、主題歌「汚れなきクソ野郎ども」を歌い続けます！！ドンケツ season2、観ないやつはクラすぞ、コラッ！！
◆作品概要
【配信日時】2025年11月28日（金）00：00よりDMM TVにて独占配信スタート
【タイトル】ドンケツ season2
【配信スケジュール】全6話
11月28日（金）1話＆2話
12月5日（金）3話
12月12日（金）4話
12月19日（金）5話
12月26日（金）6話
【Not Sponsored 記事】