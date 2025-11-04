【ちょっとだけエスパー 第3話】文太、物騒なミッションに挑む ノナマーレの仲間が抱える秘密明らかに
【モデルプレス＝2025/11/04】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）の第3話が、4日に放送される。
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。
主演の大泉のほか、宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）、ディーン・フジオカ、高畑淳子、宇野祥平、北村匠海、岡田将生らが出演する。
ちょっとだけ心の声が聞こえるエスパーになった文太（大泉洋）は、その能力を維持するEカプセルを兆（岡田将生）から受け取るため、桜介（ディーン・フジオカ）と「ノナマーレ」へ。そこで、桜介に実は息子がいると知ることに。さらに、円寂（高畑淳子）や半蔵（宇野祥平）それぞれが抱える秘密も徐々に知ることになり…。
一方、悲惨な事故で夫を亡くしたショックから、文太を“本当の夫”だと思い込んでいる四季（宮崎あおい）との生活にも、慣れ始める文太。「ヒーローの恋はアイドル以上にあってはならない」と警告されながらも、四季との距離が近づいていく。
そんな中、新たなミッションが届く。なんとそれは【爆発で人が死ぬのを止める】という、いつになく物騒なミッション。しかもその場所は、お祭りで人が賑わう神社。エスパーたちは“ちょっとだけ”の力を発揮して、人々を救うことができるのか。（modelpress編集部）
◆大泉洋主演「ちょっとだけエスパー」
◆「ちょっとだけエスパー」第3話あらすじ
