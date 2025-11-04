日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3172（+34.0 +1.08%）
ホンダ 1571（+11 +0.71%）
三菱ＵＦＪ 2339（+9 +0.39%）
みずほＦＧ 5204（+55 +1.07%）
三井住友ＦＧ 4202（+39 +0.94%）
東京海上 5721（-61 -1.05%）
ＮＴＴ 159（+0.6 +0.38%）
ＫＤＤＩ 2447（-14.5 -0.59%）
ソフトバンク 219（+0.3 +0.14%）
伊藤忠 8882（-49 -0.55%）
三菱商 3693（-19 -0.51%）
三井物 3786（-16 -0.42%）
武田 4139（-14 -0.34%）
第一三共 3655（-14 -0.38%）
信越化 4648（-7 -0.15%）
日立 5365（+47 +0.88%）
ソニーＧ 4310（-22 -0.51%）
三菱電 4422（+105 +2.43%）
ダイキン 17949（-26 -0.14%）
三菱重 4706（+53 +1.14%）
村田製 3379（-13 -0.38%）
東エレク 34579（+399 +1.17%）
ＨＯＹＡ 25100（+15 +0.06%）
ＪＴ 5335（-30 -0.56%）
セブン＆アイ 1957（-9 -0.46%）
ファストリ 56963（+303 +0.53%）
リクルート 7687（-21 -0.27%）
任天堂 13342（+297 +2.28%）
ソフトバンクＧ 27300（+235 +0.87%）
キーエンス（普通株） 59292（+1922 +3.35%）
