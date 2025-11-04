日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3172（+34.0　+1.08%）
ホンダ　1571（+11　+0.71%）
三菱ＵＦＪ　2339（+9　+0.39%）
みずほＦＧ　5204（+55　+1.07%）
三井住友ＦＧ　4202（+39　+0.94%）
東京海上　5721（-61　-1.05%）
ＮＴＴ　159（+0.6　+0.38%）
ＫＤＤＩ　2447（-14.5　-0.59%）
ソフトバンク　219（+0.3　+0.14%）
伊藤忠　8882（-49　-0.55%）
三菱商　3693（-19　-0.51%）
三井物　3786（-16　-0.42%）
武田　4139（-14　-0.34%）
第一三共　3655（-14　-0.38%）
信越化　4648（-7　-0.15%）
日立　5365（+47　+0.88%）
ソニーＧ　4310（-22　-0.51%）
三菱電　4422（+105　+2.43%）
ダイキン　17949（-26　-0.14%）
三菱重　4706（+53　+1.14%）
村田製　3379（-13　-0.38%）
東エレク　34579（+399　+1.17%）
ＨＯＹＡ　25100（+15　+0.06%）
ＪＴ　5335（-30　-0.56%）
セブン＆アイ　1957（-9　-0.46%）
ファストリ　56963（+303　+0.53%）
リクルート　7687（-21　-0.27%）
任天堂　13342（+297　+2.28%）
ソフトバンクＧ　27300（+235　+0.87%）
キーエンス（普通株）　59292（+1922　+3.35%）