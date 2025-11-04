東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値154.22 高値154.30 安値153.93
154.74 ハイブレイク
154.52 抵抗2
154.37 抵抗1
154.15 ピボット
154.00 支持1
153.78 支持2
153.63 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1520 高値1.1541 安値1.1505
1.1575 ハイブレイク
1.1558 抵抗2
1.1539 抵抗1
1.1522 ピボット
1.1503 支持1
1.1486 支持2
1.1467 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3140 高値1.3162 安値1.3109
1.3218 ハイブレイク
1.3190 抵抗2
1.3165 抵抗1
1.3137 ピボット
1.3112 支持1
1.3084 支持2
1.3059 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8081 高値0.8092 安値0.8033
0.8163 ハイブレイク
0.8128 抵抗2
0.8104 抵抗1
0.8069 ピボット
0.8045 支持1
0.8010 支持2
0.7986 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値154.22 高値154.30 安値153.93
154.74 ハイブレイク
154.52 抵抗2
154.37 抵抗1
154.15 ピボット
154.00 支持1
153.78 支持2
153.63 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1520 高値1.1541 安値1.1505
1.1575 ハイブレイク
1.1558 抵抗2
1.1539 抵抗1
1.1522 ピボット
1.1503 支持1
1.1486 支持2
1.1467 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3140 高値1.3162 安値1.3109
1.3218 ハイブレイク
1.3190 抵抗2
1.3165 抵抗1
1.3137 ピボット
1.3112 支持1
1.3084 支持2
1.3059 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8081 高値0.8092 安値0.8033
0.8163 ハイブレイク
0.8128 抵抗2
0.8104 抵抗1
0.8069 ピボット
0.8045 支持1
0.8010 支持2
0.7986 ローブレイク