東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値154.22　高値154.30　安値153.93

154.74　ハイブレイク
154.52　抵抗2
154.37　抵抗1
154.15　ピボット
154.00　支持1
153.78　支持2
153.63　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1520　高値1.1541　安値1.1505

1.1575　ハイブレイク
1.1558　抵抗2
1.1539　抵抗1
1.1522　ピボット
1.1503　支持1
1.1486　支持2
1.1467　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3140　高値1.3162　安値1.3109

1.3218　ハイブレイク
1.3190　抵抗2
1.3165　抵抗1
1.3137　ピボット
1.3112　支持1
1.3084　支持2
1.3059　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8081　高値0.8092　安値0.8033

0.8163　ハイブレイク
0.8128　抵抗2
0.8104　抵抗1
0.8069　ピボット
0.8045　支持1
0.8010　支持2
0.7986　ローブレイク