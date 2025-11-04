中沢元紀、初単独主演ドラマ決定 『ゲームチェンジ』共演に石川恋、高松アロハら
俳優の中沢元紀が、BS-TBSドラマ『ゲームチェンジ』（2026年1月8日スタート、毎週木曜 後11：00）で主演を務めることが4日、発表された。ドラマ初単独主演となる中沢は、スマート農業と出会うニートの主人公を演じる。
【写真】クール！初単独主演を務める中沢元紀
本作は、人生の岐路に立つ若者3人が、それぞれスマート農業と出会うことによって人生をリスタートさせる、オリジナル・ヒューマンコメディ・ドラマとなっている。
中沢は、好きだったはずのゲーム会社を3年で退職し、その後は“今がずっと続けばいい”とニートとして気ままに生きている草道蒼太を演じる。中沢は「今さえ良ければそれで良いと考え生きる蒼太が、スマート農業を通して、好きな人たちと食卓を囲み、笑い合い汗を流して仕事ができる楽しさ、“血が通っている人とのつながり”の大切さを再認識していく温かい作品です」と紹介。「生きる事への希望を見出していく物語です。ぜひ、お楽しみに！」と期待を高めた。
東京のPR会社でバリバリ働くも、仕事で大きなミスをして再起を図ろうとする沢樹結女美を石川恋、就職活動に苦戦し進路に迷っている、雑草オタクのちょっと変わった大学院生・立花龍郎を高松アロハ（超特急※高＝はしごだか）が演じる。
また、蒼太が就農する元ITマンで今はスマート農業に情熱を注ぐ犬山浩を小松和重、そんな犬山を目の敵にする頑固で代々続く米農家・猿島次時を山内圭哉、物語のキーパーソンとなる、犬山の娘で結女美の元同僚の不思議ちゃんキャラ・犬山萌子を丹生明里、蒼太の幼なじみで謎めいた女性・葉室京子を中村ゆりかが演じる。
