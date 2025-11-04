米外為市場サマリー：１５４円２０銭台で推移、ＦＲＢ高官のタカ派姿勢がドルを下支え 米外為市場サマリー：１５４円２０銭台で推移、ＦＲＢ高官のタカ派姿勢がドルを下支え

３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円２２銭前後と前週末と比べて２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７７円６６銭前後と同１銭程度のユーロ安・円高とほぼ横ばいだった。



ドル円相場は米長期金利の上昇を手掛かりに一時１５４円３０銭まで上伸したものの、米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した１０月の米製造業景況感指数が市場予想を下回ったことが分かるとドル買いが後退。１５３円９０銭付近まで下押す場面があった。ただ、その後は複数の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官が１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げに慎重な姿勢を示したことがドルを下支えし、１５４円２０銭台に持ち直した。なお、米シカゴ連銀のグールズビー総裁は「現時点では労働市場よりインフレの方を懸念している」と述べたほか、米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は「次回会合での追加利下げの可能性について、予断を持たずにいるべき」との考えを示した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５２０ドル前後と前週末に比べて０．００２０ドル弱のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS