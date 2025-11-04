

山形県「赤湯からみそラーメン」発祥の店、『龍上海』（筆者撮影）

TBSが誇る人気バラエティ『マツコの知らない世界』。2025年11月4日の放送テーマは、「山形VS新潟! ラーメン日本一はどっち!?」だ。ラーメン愛好家はもちろん、グルメやランキングものが好きな視聴者にとっても気になる内容だろう。

「なぜ山形VS新潟？」と思った方もいるかもしれないが、総務省が都道府県庁所在市と政令市を対象にした家計調査で、1世帯当たりのラーメン消費額を見ると、常に上位に名を連ねるのが山形市と新潟市である。毎年のように両市が首位争いを演じ、近年は山形市がわずかにリードしている。

ラーメンの有名な都道府県といえば東京をはじめ、札幌味噌ラーメンを擁する北海道や博多豚骨ラーメンの福岡県などが思い浮かぶと思うが、実際のところ山形と新潟の勢いはとどまるところを知らない。

何といっても両県には、ラーメンを生活文化として育んできた背景がある。地域の風土、食の知恵、行政の戦略、民間の挑戦──それらが絡み合い、いまや北国の両雄は日本屈指の「ラーメン県」として並び立っている。それぞれの歩みを詳しく見ていこう。

山形は夏でもラーメン消費量が落ちない

山形県は人口10万人に対するラーメン店の数が全国1位で（2位が新潟県）、いわば「日本一ラーメンを食べる県」ということになるが、その消費量が高止まりする理由は明確だ。

まず、冬だけでなく夏にもラーメンを食べる文化が根づいているということ。山形は内陸特有の盆地気候で、夏の暑さが厳しい。それでもラーメンを食べるのは、氷を浮かべた「冷やしラーメン」という独自の存在があるからだ。

山形市の老舗『栄屋本店』が発祥とされるこの一杯は、昭和20年代に誕生したといわれ、今や夏の定番。汗ばむ季節でもラーメン消費量が落ちない最大の要因である。



『栄屋本店』の入り口には「冷やしラーメン」の旗が大きく掲げられている（筆者撮影）



『栄屋本店』の冷やしラーメン。きゅうりも載っていてさっぱり（筆者撮影）

もうひとつ注目すべきは、ラーメンが“おもてなしの料理”である点だ。山形では昔から、来客があると出前でラーメンを取ってもてなす風習がある。家庭料理ではなく、街の味で客を迎える──それが山形の食文化を象徴している。

ラーメンが生活の一部であり、おもてなしのひとつでもある。だからこそ、消費の多さは単なる外食頻度の問題ではなく、文化の厚みそのものを示しているといえる。

「ラーメン課」を設ける市まで登場

山形県内には、地域ごとに異なるご当地ラーメンが点在する。南陽市の「赤湯からみそラーメン」（『龍上海』発祥）をはじめ、米沢のあっさり系「米沢ラーメン」、蕎麦屋発祥のそばつゆに中華麺を合わせた「鶏中華」、さらには「新庄とりもつラーメン」など、まさに多彩だ。



あっさり路線の「米沢ラーメン」を提供する『ひらま』（筆者撮影）

これらはいずれも地域の食材や気候、生活様式の中から自然発生的に生まれ、今なお日常食として息づいている。

なかでも南陽市は、ラーメンを地域戦略として早くから位置づけてきた。2016年には全国でも珍しい「ラーメン課」を設置し、市内の店舗をマップ化。観光客向けに情報発信を強化した。

さらに、マンガ『ラーメン大好き小泉さん』や新横浜ラーメン博物館とのコラボ「なんようしのラーメンカードラリー」など、遊び心のある施策でファン層を拡大。2023年にはインバウンド向け「ラーメン作り体験」も始動し、のべ約2万7000人の来訪者を集めた。経済効果は1億7000万円。地域の味が観光資源へと進化した成功例である。

その象徴的存在とも言える店が、言うまでもなく『龍上海』だ。味噌スープに真っ赤な辛味噌を溶かしながら食べる独創的なスタイルは、1996年の新横浜ラーメン博物館への出店を機に全国に知られるようになった。観光客がラー博でその味に触れ、現地を訪れる──地方発の文化を全国へ押し上げた先駆的モデルである。



ファンも多い『龍上海』の「赤湯からみそラーメン」。真ん中に載った辛味噌が特徴（筆者撮影）

そして近年は、老舗の勢いに追随するように次々とスターが生まれている。新庄市の『新旬屋』などは、鶏中華を進化させた「金の鶏中華」を引っ提げ、全国のラーメンイベントで山形ラーメンの魅力を発信し続けている。歴史ある老舗と新進気鋭の店がともに存在感を放つのは、文化が生きている証拠だ。伝統と革新が共存する土壌こそ、山形のラーメン文化を強靭にしている。



『新旬屋』の「金の鶏中華」は、その名のとおりスープも黄金色！（筆者撮影）

新潟ラーメンに多様な味が共存するワケは？

対する新潟もまた、ラーメン文化の層の厚さでは引けを取らない。県内には「新潟五大ラーメン」と呼ばれる多彩な系譜が存在する。長岡の「生姜醤油」、新潟市の「あっさり醤油」、『東横』をはじめとする「濃厚味噌」、燕三条の「背脂煮干」、そして三条の「カレーラーメン」。

これほど多様な味が一県内に共存するのは、新潟が南北に長く、地域ごとに食文化が独立して発展してきたからである。冬の厳寒を支えるための背脂文化、雪国らしい保存食としての味噌など、いずれも生活に根ざした合理的な必然から生まれている。

新潟ラーメンの全国的認知を押し上げたのは、地元発の人気店の東京進出だった。燕三条系の『らーめん 潤』は2005年に東京・蒲田に進出し、背脂煮干のパンチあるスープで一躍話題を呼んだ。続いて長岡生姜醤油ラーメンのパイオニア『青島食堂』が2009年に秋葉原に出店し、行列必至の人気店となった。



『らーめん 潤』が誇る背脂煮干のスープは、一面に背脂がたっぷり（筆者撮影）

この二大巨頭の都内進出は、新潟ラーメンの存在感を一気に全国レベルへと押し上げた出来事である。さらに『我武者羅』など新潟出身の職人たちの活躍もあり、地元のラーメン文化を全国に広げていった。

新潟五大ラーメンに含まれないエリアでも新たな動きがある。上越の『食堂ミサ』系味噌ラーメンを継ぐ『雪ぐに』は、濃厚ながらもまろやかな味わいで人気を集めており、新潟ラーメン文化の懐の深さとさらなる可能性を感じさせる。



『雪ぐに』のテーマカラーは味噌ラーメンを彷彿とさせる黄色（筆者撮影）

山形・新潟のラーメン文化に共通していること

こうして見ていくと、山形と新潟のラーメン文化は、どちらも“文化をどう磨くか”という視点で動いていることがわかる。

山形は行政主導で「まちづくり」としてラーメンを育て、生活の味を観光資源に変えていく。新潟は民間のチャレンジ精神が先導し、それを行政が後押しする形で広がってきた。アプローチは異なるが、いずれも根のある文化を基盤としている。

「ラーメン消費額日本一」の座を競い合う山形市と新潟市。その数字は、単なる食費統計ではない。ラーメンを通じて人が集まり、経済が回り、地域の誇りが醸成される──そんな文化の成熟度を示す指標でもある。

山形と新潟の両雄は、互いに刺激を与えながら、これからも日本のラーメン文化を熱く牽引していくに違いない。

（井手隊長 ： ラーメンライター／ミュージシャン）