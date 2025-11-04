【段ボール箱は猫ホイホイ】「さすがに猫も入らないだろう」と細長〜い箱を置いてみた結果に驚愕【作者に聞く】
猫という生き物はなぜあんなにも段ボール箱が好きなのだろうか？そこに段ボール箱があると、何を置いてもとりあえず飛び込む。そのときの彼らの頭には自分の体型や体格は入っていないのではないかと思うくらいに、とにかく見境なく飛び込む。段ボール箱のサイズなんてお構いなしである。現在19匹の猫と暮らしている漫画家のもちこ(@mogutchecho)さんは細長〜い箱を見つけ、「さすがに猫も入らないだろう」と思ったが、一応部屋の中央に置いてみることにした。さて、その結果やいかに…?
猫たちの段ボール箱のエピソードについて、もちこさんは『箱チャレンジ』『箱の強度』『つぶれていると聞いて！』の3部作で描いている。本エピソードについてさらに詳しく話を聞いてみた。
――作中に描かれているように、細長い箱に猫が入ってるのを見てときのもちこさんの心境は？
とにかく猫の体の柔らかさに驚きました。「湯船に入るように後ろ脚から入った!?」なんて想像しましたが、猫がそんなことするわけですし、「前脚から飛び込んで箱の中で回転した？」「箱を倒さずに回転？」ってちょっと困惑しましたｗ。
――「さすがに猫も入らないだろう」と踏んだ箱のサイズはどれくらいだったのでしょうか？
捨ててしまったので正確なサイズはわからないのですが、猫が座れる面積しかなかったので、約20〜23センチ四方の高さは約25〜28センチくらいだったと思います。
――その箱に最初に収まっていたロッシュやグラのサイズは？
ロッシュは5キロ、グラは4.5キロで、雄猫の平均的な体型をしています。
――巷でも段ボール箱は猫たちに人気のようです。もちこさん宅には19匹も猫がいますが、段ボールに興味のない子もいますか？
興味のない子はいないですね。新しい段ボール箱を見ると我先にと箱に群がる猫たちと、興味はあるけどみんなが落ち着くまで遠巻きで見ている猫たちとさまざまですが、みんな段ボール箱が大好きです！
個性ある19匹の猫たちは一重に“段ボール箱好き”と言っても、段ボール箱のなかで寝るのが好きな子もいれば、段ボール箱の上に乗りたがる子も…！さらには“つぶれかけ”の段ボール箱が好きな子までさまざまという。これだけ猫たちに愛される段ボール箱…ちょっと羨ましい気もしてくるのは、間違った感情だろうか？
現在『アルファポリス』で『猫まみれ主婦の日常』を連載中のもちこさんだが、SNSにも猫好きにはたまらないエピソード漫画がたくさんアップされているので、ぜひ読んでみて。
取材協力：もちこ(@mogutchecho)
