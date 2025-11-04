SmallRig Japan株式会社は、「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」用の「FilMov バンパーケース」を10月29日（水）に発売した。

レンズやフィルターを取り付けるためのスライドイン式バックプレートを備えたTPU素材のスマートフォンケース。

放熱を邪魔しないように背面がくりぬかれ、側面を囲むように保護するバンパー構造を採用している。

同梱の「レンズバックプレート」には、別売の「携帯電話用 8倍望遠レンズ」や「携帯電話用 75mm マクロレンズ」などのTマウント対応レンズを取り付けられる。

また、67mm径のカメラ用交換レンズフィルターに対応する「フィルターアダプター」も同梱している。

カラーはブラックのみ。グレーとオレンジが近日に発売予定。

外形寸法：154.1×76.9×14.2mm（iPhone 17 Pro用）、167.5×83×14.7mm（iPhone 17 Pro Max用） 重量：47±5g（iPhone 17 Pro用）、50.1±5g（iPhone 17 Pro Max用） 価格：3,390円