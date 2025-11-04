ミニバンのラグジュアリー化が加速。メルセデスが仕掛ける非日常の空間演出 #JapanMobilityShow
ミニバンのラグジュアリー化が、ますます進みそうです。
｢Japan Mobility Show 2025｣のメルセデス・ベンツのブースでひと際目立っていたVision Vは、ミニバンの未来をイメージさせるに十分なインパクトでした。
乗ると同時に65インチのスクリーンが登場
ミニバンは「移動する部屋」ってよく言われてましたが、このVision Vは移動する部屋をラグジュアリー路線で、最上級に磨き上げた印象。
コンセプトは「プライベートラウンジ」。従来のメルセデスのミニバン・Vクラスの「プライベートユース」という概念からラグジュアリーセグメントへと進化させるとうたっています。ボディサイズは未公表ですが、大振りなミニバンにも関わらず4人乗りとして、リアシートのエリアを極上のラグジュアリー空間に仕上げています。
プライベートラウンジの真骨頂は、フロントとリアとの間に設置された65インチのシネマスクリーンです。
このスクリーンは床下に格納されていて、パッセンジャーが車内に入って、ドアが閉まると同時にコンソールからせりあがってくる仕掛け。このスクリーンが、フロントのコクピットとリアのプライベートラウンジを優雅に仕切り、ラウンジのパッセンジャーは乗り込んだと同時にゆったりとコンテンツを楽しめる仕立てです。
42個のスピーカーで味わう7つの体験モード
スクリーンに映像を映し出すプロジェクターは7基。スピーカーはなんと42個！ シート内蔵のスピーカーもあり、耳だけでなく体全体で音を感じられます。さらにサイドウィンドウを追加スクリーンとすることで、360度の包み込まれるような没入型のデジタル体験を実現しています。
この没入型デジタル体験によって、エンターテインメント／リラックス／ゲーミング／ワーク／ショッピング／ディスカバリー／カラオケと7つのインタラクティブな体験モードを用意しています。
中国先行でラグジュアリーミニバンが流行りそう
このスーパーラグジュアリーなVision Vは、東京に先行して、今年4月に中国・上海でお披露目されました。中国をはじめとしたアジア諸国の富裕層からのニーズが高いそう。
メルセデスのミニバンがラグジュアリー路線に舵を切れば、国産ブランドのミニバンもより一層ラグジュアリー度合いに拍車がかかりそうです。Vision Vをベースにしたモデルの市販化は2026年と言われています。このラグジュアリーミニバンが市場に出たら、ミニバン市場の勢力図が大きく変わるかもしれません。
