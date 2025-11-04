サッと羽織るだけ！【大人のハニーズ】40・50代のおしゃ見え！「上品カーディガン」

秋冬コーデで重宝するのは、さっと羽織れておしゃれ度がぐんとアップするカーディガン。【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】にも、上品で華やかな印象を与えるカーディガンが豊富に揃っています。今回はその中から、コーデにプラスするだけで即おしゃれ見えが叶いそうなアイテムを厳選してご紹介。忙しい朝もこれさえあれば、きちんと感もおしゃれ見えも同時に叶えられるかも。

上品な配色でコーデ映えするカーディガン

【GLACIER lusso】「配色クルーネックカーデ」\3,980（税込）

首まわりや前立て、袖口の配色が目を引く上品なクルーネックカーディガン。きちんと感を保ちながらも軽やかな印象に仕上げたい日にぴったりです。ジャケットよりも軽やかで、カジュアルすぎない程よいバランスが魅力。アイボリー・ブラック・杢ブルー・杢グレー・杢ベージュの5色展開で、それぞれ異なる配色なのでぜひ全カラーチェックしてみて。

ボタンデザインがクラシカルで高見え

【GLACIER lusso】「金釦付きクルーカーデ」\3,980（税込）

上品な艶感のある金色ボタンがアクセントになった、クラシカルなカーディガン。アクセサリー無しでも華やかさをプラスできるから、忙しい日の朝にも重宝しそう。程よくコンパクトなシルエットで、スタイルアップ効果も期待できます。シンプルなボトムに合わせるだけで着こなし全体が引き締まり、大人の余裕を感じられそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M