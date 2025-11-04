一緒に暮らしているハムスターのことが大好きな猫さん。ハムスターが起きてくるのを出待ちしていましたが…。ちょっぴりマヌケな猫さんの姿に、癒やされる人が続出しています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で75万回以上も再生され、「めちゃくちゃ可愛い猫ちゃん たくさん愛されてる顔してますね」「可愛すぎてたまらんですね」といったコメントが寄せられました。

【動画：大好きなハムスターが起きるのを『待ち続けていた猫』…】

ハムスターが好きすぎるロミーくん

TikTokアカウント「ロミーくん」に投稿されたのは、ハムスターの「てんてん」くんが起きてくるのを待つ猫の「ロミー」くんの姿。飼い主さんいわく、ロミーくんはてんてんくんのことが大好きなようで、いつもケージ前で起きてくるのを待っているそうです。

起きてくるのを心待ちにしているロミーくんですが、てんてんくんは一向に現れず。それでもロミーくんはケージ前で待ち続けていたそうで、本当にてんてんくんのことが大好きだということが伝わってきます。

起きてこないと思ったら…

いつもの時間になってもてんてんくんが起きてこないので、飼い主さんはニンジンをセットすることに。ロミーくんは待ち疲れたのか、床で横になっていたとのことですが、それでもケージ前から離れることはなかったそうです。

健気に待ち続けるロミーくんでしたが、まさかの事態が。なんとお皿にセットしたニンジンは、すでになくなっており、いつの間にかてんてんくんが起きていたことが判明。

どうやらニンジンを食べた後、てんてんくんはすぐにどこかへ行ってしまったよう。ご飯を食べている姿を見逃してしまったのか、ロミーくんは全く気付かずにてんてんくんが起きるのを待ち続けていたそうです。そんな天然でちょっぴりマヌケなところも可愛くて、健気に待ち続ける姿に癒やされました。

てんてんくんへの愛が止まらない

この日はなかなか出てこなかったてんてんくんですが、いつもはロミーくんの前に顔を出してくれるそう。てんてんくんが顔を出すと、ロミーくんはいつも匂いチェックをして、ちょこんと座りながら優しい目で見守っているといいます。

飼い主さんがちゃんと様子を見ているので、2人共イキイキと仲良く暮らしているとのこと。何とも言えない絶妙な距離感がクセになり、見ているといつの間にか笑みがこぼれていました。今後、2人がどんな関係性になっていくのか、ますます楽しみです！

投稿には「人参がなくなってるw」「ハムスター起きてるのかなw」「ネコちゃんのお顔が綺麗で可愛い」「全然気付かなかった 私もロミー君と同じタイプだ」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ロミーくん」では、ロミーくんがてんてんくんに煽られている様子や、てんてんくんのことが気になって仕方ない様子など、可愛くて面白い2人の関係性を見ることができます。

ロミーくん、てんてんくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ロミーくん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。