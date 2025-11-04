こんなものまであるなんて！（驚）【3COINS】コロンとしたフォルムが可愛い♡「新作ミニ土鍋」

お部屋を彩るインテリアや収納用品、キッチンアイテムまで、ジャンルを問わず幅広いアイテムが手に入る【3COINS（スリーコインズ）】。そのため、商品のラインナップを見ていると、時折「こんなものまであるの！？」と驚く商品に出合うことも。そこで今回は、スリコで手に入る意外な商品「新作ミニ土鍋」を紹介します。

このサイズ感がちょうどいい

キッチン雑貨の新作に登場したのは、土鍋。「2合用炊飯土鍋：1400ml／KITINTO」は、一人暮らしや少人数世帯にとって使い勝手の良さそうな2合サイズです。もっちりとしてツヤのあるご飯が炊き上がったなら、もう手放せなくなるかも。

余ったご飯はおひつで美味しさキープ

陶磁器でできた「おひつ：600ml／KITINTO」は、土鍋で炊いたご飯を保存するのにぴったり。公式サイトによると保存中は「適度な通気性で余分な水分を吸収し、ご飯のふっくら感をキープ」してくれるのだとか。フタを外せば電子レンジ利用可能で、温め直しの手間もかかりません。

ごはんの美味しさを楽しめそうな【3COINS】の「新作ミニ土鍋」。大きな土鍋は手入れが大変でなかなか手を出しにくいですが、このサイズなら気軽に使いやすいかも。食卓にそのまま出しても可愛い、コロンとしたフォルムにも注目です。

