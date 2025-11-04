４人組ボーカルグループ「ｓｉｓ（シス）」のメンバーで、ソロでも活動する歌手・かのうみゆ（２５）が、このほどスポーツ報知の単独インタビューに応じた。韓国でも人気急上昇中の歌姫は「いつかドームで単独ライブをするのが夢」と高い志を語った。

ｓｉｓでは日本の演歌に相当する韓国の音楽ジャンル「トロット」を歌うが、もともとは米歌手テイラー・スウィフトに憧れただけあって「ロックテイストのものが好き」。歌手になると決めた１０歳からギターを始め、アコースティックの弾き語りでライブ活動を重ねた。

ｓｉｓ結成のきっかけになった２０２４年のオーディション番組「トロット・ガールズ・ジャパン」では、ＪＵＤＹ ＡＮＤ ＭＡＲＹの「Ｏｖｅｒ Ｄｒｉｖｅ」を歌唱。ＳＮＳで再生回数１０００万回を超える反響を呼んだ。韓国の音楽番組でも人気になり、今夏に東京、ソウルで初開催したワンマンライブはチケットを完売させた。音楽への自信を失いかけた時期もあっただけに「まさか韓国でこんな風になるなんて思いもしなかった。生きてて良かった。もっと海外でやりたい、という夢ができた」と笑った。

２６歳の誕生日となる６日のバースデーライブ（東京・渋谷ＣｌｕｂＡｓｉａ）では、生バンドを従えてオリジナル曲を届ける。自身も初めてエレキギターに挑戦。恋愛を描いた７月２日リリースの最新曲「黒い心臓」などに加え、１０歳の時に人生で最初に作った曲「あきらめないで」を初披露する予定だ。書きためた曲はすでに５０曲を超えており、「小さい時にしか書けなかった曲もブラッシュアップさせて世に出していきたい」ともくろむ。

地元のサッカーＪ１・アビスパ福岡が本拠を置くベスト電器スタジアムでは、今年イベントで２回歌唱。いずれは東京ドームや味の素スタジアムをソロで制覇するのが目標だ。「４人でしかできないこともある」というｓｉｓはかわいらしく、ソロは格好良く。「『かのうみゆってどんな曲でも歌えるよね』と思われたら勝ち。ｓｉｓのトロットを原点にソロの活動もどんどん広げて、日本でも韓国でも毎年ツアーをしたい」と大きな夢を描いた。（堀北 禎仁）

◆かのうみゆ １９９９年１１月６日、福岡・大牟田市出身。８歳で子役デビュー。１０歳でギターを始める。２４年１２月にｓｉｓとしてデビュー。１０月からアビスパ福岡の公式ＤＡＯアンバサダーに就任。ＣＭやドラマにも出演。ＴｉｋＴｏｋのフォロワーは３０万人超。