ドジャースは３日（日本時間４日）、２年連続のワールドシリーズ制覇を祝福してロサンゼルスでの優勝パレード、本拠地・ドジャースタジアムでのセレモニーを行った。

２年連続の開催となったパレードではロサンゼルス中心地の歩道をファンが埋め尽くし、ドジャースタジアムのセレモニーは現地時間月曜日で昼の開催ながら、５万２７０３人が集結した。

パレードには大谷翔平投手（３１）は真美子夫人とともに乗車。ファンの声援に応え続けてた。ワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手（２７）へは人一倍の歓声が送られた。初パレードとなった佐々木朗希投手（２４）はこの日が２４歳の誕生日でもあった。

ドジャースタジアムのセレモニーでは大谷、山本が英語でスピーチ。大谷が「もう来年のリングを取りに行く準備はできています。行くぞ！」と言って盛り上げると、山本は「Ｉ ｌｏｖｅ Ｄｏｄｇｅｒｓ， Ｉ ｌｏｖｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｓ」（ドジャースが大好き、ロサンゼルスが大好き！）と声を張り上げた。

２４歳の誕生日だった朗希は、ロハスの声かけで壇上の中心に招かれると、おなじみの登場曲「Ｂａｉｌａｌｏ Ｒｏｃｋｙ」がかけられ、少し照れながら右手を挙げてロハスとともに“歓喜の舞”で踊っていた。