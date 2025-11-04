飼い主さんが赤ちゃんにミルクをあげている間、大型犬がずっと隣にいて…？なぜか自分もミルクをもらえると思い込んで順番待ちをしている姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万3000回再生を突破しています。

【動画：赤ちゃんにミルクをあげる時間、いつも大型犬が隣にやってきて…まさかの『順番待ちをする光景』】

赤ちゃんにミルクをあげていたら、大型犬が…

Instagramアカウント「siberianhusky_takoyaki」には、シベリアンハスキーの「たこやき」ちゃんの日常が投稿されています。絶賛子育て中の飼い主さんは、この日も赤ちゃんにミルクをあげていました。

するとたこやきちゃんが隣にやってきて、「赤ちゃんが飲み終わったら、次は私にちょうだいね！」とばかりに待機し始めたそう。なんでも赤ちゃんのミルクの時間になると、たこやきちゃんが現れて順番待ちをするのはいつものことなのだとか。

自分ももらえると信じて順番待ち

飼い主さんはたこやきちゃんにミルクをあげたことなどないので、順番を待っていたらもらえたという経験をして味を占めたわけではありません。もちろん今回もあげるつもりはないので、飼い主さんはちょっぴり気まずさを感じながらもスルー。

それでもたこやきちゃんは「絶対に私ももらえる！」と信じているようで、嬉しそうにニコニコしながら待ち続けていたそうです。無駄にポジティブで無邪気な姿が可愛くて、思わず笑ってしまいますね！

この投稿には「可愛いです」「一緒に居たいのでしょうね」といったコメントが寄せられています。

お姉さんになってもイタズラが大好き！

飼い主さんに赤ちゃんが生まれてからは、お姉さんという立場になったたこやきちゃんですが、今でもイタズラが大好きという子どもっぽい一面があるそうです。

扉をビリビリに破いて破壊したり、棚をガジガジと齧って角を削ってしまったり、柱も齧ってボロボロにしたり、やりたい放題だというたこやきちゃん。飼い主さんもだんだん慣れてきて、もう多少のことは気にしなくなっているそう。

ちなみにたこやきちゃんもイタズラの直後は「怒られないかな…」とドキドキしながら様子をうかがっているそうですが、そのうち「知らないフリしよ～っと！」とお腹を見せて眠り始めるのだとか。そんな風に可愛くすっとぼけられたら、何をされても笑って許すしかなくなってしまいますね。

たこやきちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「siberianhusky_takoyaki」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「siberianhusky_takoyaki」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。