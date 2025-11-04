

休日出勤を拒否する若手にどう向き合えばいいのか解説する（写真：metamorworks／PIXTA）

「来月○日の土曜日、展示会があるから出勤してくれないか？」

そう部下に依頼したところ、即座に首を振られた。

「土曜日は休日ですよね。予定があるので出勤できません」

事業部にとって年に一度の大型展示会である。新規顧客獲得の絶好のチャンス。誰もがそう認識しているはずだった。なのに、まさか断られるとは思わなかった。

あなたの会社で、このような光景を目にしたことはないだろうか？

働き方改革の影響もあり、休日出勤を強制できない時代になった。そこで今回は、休日出勤を拒否する若手にどう向き合えばいいのか解説する。部下育成に悩む多くの管理職の方々に、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

成果と働き方改革の対立構造

2019年4月1日に正式スタートした働き方改革。残業時間の罰則つき上限規制や、有給休暇取得の義務化などの影響もあり、長時間労働者の割合は減少傾向にある。

若い人材の確保のためにも、企業にとって残業しない・させない文化の定着は不可欠だ。

しかし、この風潮に過剰反応している現場もある。現場に入ってコンサルティングしていると、実際にこのようなシーンに直面することがある。

部下側からは、次のような言い分をよく聞く。

「不毛な会議が夕方6時を過ぎても、終わりません。もっとタイパを意識してほしいです」

「私には関係のないCCメールがよく届く。時間が奪われて困る」

上司側からは、次のような主張をされる。

「仕事が終わっていないのに『定時なので』と言って、残業せずに帰宅してしまう部下が増えた。これはおかしい」

しかし、このような上司側の言い分は通りづらい。なぜか？ 管理部門から「時間外労働の削減」を厳命されているからだ。

この問題は、「成果に対して責任を持つ者」と「時間外労働削減に責任を持つ者」との対立からくるものと私は受け止めている。

つまり、冒頭の「展示会」の話でいえば、

「展示会を成功させたい」

と考える上司と、

「休日出勤はさせない」

と指示する管理部門との対立構造だ。

「成果のアップ」と「時間外労働のダウン」。この2つは本来、対立するものではないはずだ。トレードオフの関係だと勘違いしてはならない。高い成果を上げている人ほど、生産性の高い仕事をしているものだ。

コントロールできることに集中する

ただ、問題は複雑だ。

単に時間外労働を減らすのであれば、効率化すればいい。業務プロセスを見直し、無駄な作業を削減する。ITツールを活用して生産性を高める。このような努力で解決できるだろう。

いっぽう展示会の開催日は、自分たちでコントロールすることが難しい。主催者が決めた日程に合わせなければならないからだ。

スティーブン・R・コヴィー博士の名著『7つの習慣』には、「影響の輪」と「関心の輪」という概念が登場する。

「影響の輪」とは、自分がコントロールできる範囲のこと。「関心の輪」とは、自分が関心を持っているが、コントロールできない範囲のことだ。

展示会の開催日は「関心の輪」に属する。自分たちではコントロールできない。だが、展示会に向けた準備の進め方、スケジュール管理、役割分担などは「影響の輪」に属する。こちらは自分たちでコントロールできるのだ。

したがって、上司ができることには限界がある。部下としては、上司がコントロールできないものまで要求してはならない。そのことを気付かせることが大事だ。

■上司がすべき2つの対策

それでは具体的に、上司はどのような対策をとるべきか。私は次の2つを意識してもらいたいと思っている。

（1）仕事に対する姿勢を伝える

（2）「影響の輪」を広げる支援をする

それでは、一つ一つ解説していこう。

（1）仕事に対する姿勢を伝える

まず仕事のスキルやノウハウを伝える前に、仕事に対する姿勢をしっかり伝えよう。今回の場合は「三面等価の法則」だ。

仕事には、必ず責任と権限と義務が同じ分だけある、という法則である。

「責任」とは、任された職務をまっとうすること。「権限」とは、職務をまっとうするためにリソースを活用する権利のこと。そして「義務」とは、仕事の進捗状況を報告・説明する義務のこと（説明責任とも言う）。

この「責任と権限と義務」を常に心がけてもらうのだ。そもそも展示会は休日に開催される。したがって、展示会に参加するには休日出勤が必要である。展示会を活用して、見込み客を発掘したり、商談機会を増やすことが責任であれば、営業はこの展示会に参加する義務がある。

「土曜日は休日なので出勤できません」

と言うのは「無責任」と捉えられる可能性があるだろう。そのことを本人が理解しているかどうか、その点を上司は意識すべきである。

（採用の時点で、明確に「どんな理由であれ、休日出勤はしない」と本人が明言しているのであれば、その事実を確認すべきである）

「君がコントロールできることは何か？」を問う

（2）「影響の輪」を広げる支援をする

前述した通り、展示会の開催日は「関心の輪」に属する。コントロールできない。しかし、展示会の準備は「影響の輪」に入る。ここに上司は意識すべきだろう。

たとえば、こんな支援が考えられる。

・展示ブースのレイアウトを事前にデジタルツールで確認する

・パンフレット印刷を外注に出して、平日のうちに納品してもらう

・顧客リストの作成を、別のメンバーに協力依頼する

・展示会前日の金曜日に、全員で準備時間を確保する

このように準備を効率化させることで、平日の負担を減らすことができる。平日も負担が多いのに、休日まで出勤させられるのは勘弁してほしいと部下が思っているのであれば、効果は高いだろう。

いずれにしても上司は、何がコントロールできて、何がコントロールできないかを言葉にして部下に伝える必要がある。どんなに主張したとしても、上司でも対応できないことがあるのだ。

そして、

「君がコントロールできることは何か？」

と部下に問いかけ続けることも大事だ。

昨今は、休日出勤を強制できない時代になった。しかし会社が必要と判断した業務であれば、

「嫌なものは、嫌です」

は通らない。だからこそ、上司は平日のうちに仕事を完遂できるよう支援すべきだ。

もちろん展示会を休日に実施しないという選択肢もある。それ以外の施策で会社が期待する成果を出せばいいのだから。

しかし、その決定をくだすのは簡単ではないだろう。社内調整だけで決定できないこともある。パートナー企業との関係、同業との横のつながりなどが、複雑に絡み合っていることもあるのだから。

だからこそ上司は、コントロールできることに集中すべきだ。部下の「影響の輪」を広げる支援をし、平日の生産性アップに努めよう。

このように、スキルのみならず、仕事に対する姿勢を啓蒙することも上司の務めだ。今回紹介した「三面等価の法則」と「影響の輪」の考え方は、とても大事な概念である。部下育成に悩んでいる管理職の方々は、ぜひ参考にしてもらいたい。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）