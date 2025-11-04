4日（火）今季1番の冷え込み。日中は全国的に晴れるでしょう。

＜4日（火）の天気＞

冬型の気圧配置は解消され、日本付近は高気圧に覆われています。放射冷却が効いて、各地で底冷えの朝となっています。午前6時30分までの最低気温は、札幌1.5℃、東京8.2℃、大阪8.9℃と、いずれも今シーズン最低気温を更新しました。日中は日差しが届いて、日なたではホッとできる陽気になりそうです。前日には東京や近畿で木枯らし1号が吹きましたが、強い風はおさまっておだやかに晴れる見込みです。空気が乾燥して洗濯日和になりますが、肌や喉の保湿ケアを念入りに行うようにしましょう。一方、沖縄には次第に前線がのびてくるため、夕方以降雨となり、夜は雷を伴って激しく降る予想です。

＜予想最高気温（前日差）＞

この時期らしい気温になるところが多いでしょう。関東は前日よりヒンヤリとしそうです。札幌 12℃（＋2）、仙台 15℃（-1）、新潟 17℃（＋3）、東京 17℃（-2）、名古屋 18℃（±0）、大阪 19℃（＋2）、鳥取 20℃（＋3）、高知 21℃（＋2）、福岡 20℃（＋1）。

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

5日（水）〜6日（木）は太平洋側でくもりや雨になりそうです。日本海側はしばらく晴れますが、9日（日）は広く雨になるでしょう。沖縄では5日（水）にかけて警報級の大雨になるおそれがあります。

■札幌〜名古屋8日（土）頃まで晴れるところが多いでしょう。朝晩は冷え込みが強まり、一日の寒暖差が大きくなる日が続きそうです。9日（日）〜10日（月）は広い範囲で雨が降り、北日本を中心に風も強まる見込みです。